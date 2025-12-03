 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Премьер Бельгии заявил, что никто не верит в поражение России

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
«Репарационный кредит» подразумевает, что Россия может проиграть в конфликте, но никто в это не верит, заявил премьер Бельгии Барт де Вевер. В этой стране хранятся замороженные российские активы, которые хочет забрать ЕС
Барт де Вевер
Барт де Вевер (Фото: Andreas Gora / Getty Images)

Никто на Западе в действительности не верит в поражение России в конфликте с Украиной, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в интервью газете La Libre, комментируя инициативу ЕС об изъятии российских активов.

По его словам, раньше никогда не случалась кража замороженных активов другой страны. Даже во время Второй мировой войны деньги Германии не были конфискованы, а только заморожены, напомнил он.

«По окончании войны проигравшее государство должно отказаться от этих активов полностью или частично, чтобы компенсировать ущерб победителям. Но кто на самом деле верит, что Россия проиграет на Украине? Это басня, полная иллюзия», — считает де Вевер.

Бельгийский премьер назвал проигрыш России «даже нежелательным». Он подчеркнул, что миру не нужно, чтобы в стране, обладающей ядерным оружием, воцарилась нестабильность. Кроме того, он напомнил, что Москва предупредила об ответных мерах.

«Москва дала нам понять, что в случае конфискации Бельгия и я лично будем ощущать последствия «вечно». Кажется, это довольно долго», — пояснил бельгийский премьер.

3 декабря глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что коллегия Еврокомиссии одобрила два варианта финансирования Украины, включая «потенциальный репарационный кредит» для Украины, который подразумевает экспроприацию активов России. Это решение еще будет обсуждаться Советом ЕС в декабре.

Politico раскрыло план ЕС без решения по «репарационному» кредиту Украине
Политика
Фото:Roman Baluk / Reuters

ЕК предлагает предоставить Украине кредит в размере €165 млрд за счет замороженных российских активов, пишет Politico со ссылкой на документ комиссии. Средства будут включать €25 млрд российских активов, замороженных на счетах частных банков стран евроблока, а также €140 млрд из бельгийского депозитария Euroclear. Большая часть пойдет на финансирование оборонной промышленности Украины.

Бельгия выступает против конфискации российских активов. Глава МИД Бельгии Максим Прево назвал предоставление Украине репарационного кредита за счет заблокированных активов России наихудшим возможным вариантом. А глава Euroclear Валери Урбен пригрозила обращением в суд, если ЕС решит изъять замороженные активы и будет принуждать депозитарий к такому шагу.

После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны «Большой семерки» (G7) заморозили золотовалютные резервы России примерно на €300 млрд. Более €200 млрд из этой суммы находится на счетах Euroclear. С января по сентябрь 2025 года ЕС перевел Киеву часть доходов от замороженных активов — примерно €14 млрд.

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством» и даст на это ответ, а свои интересы будет отстаивать в судах. В конце ноября Госдума призвала правительство подготовить ответные меры на случай изъятия ЕС российских замороженных активов. 

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Бельгия Россия Украина Барт де Вевер
