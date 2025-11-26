Politico раскрыло план ЕС без решения по «репарационному» кредиту Украине

ЕС пытается экстренно выработать альтернативу на случай, если соглашения не удастся достичь к 18 декабря. Основной вариант — «промежуточный» кредит за счет совместного долга, чтобы не оставить Киев без помощи в начале 2026 года

Фото: Roman Baluk / Reuters

Европейские страны экстренно прорабатывают план «Б», который позволил бы им не оставить Украину без денег в начале 2026 года, если соглашение о конфискации замороженных российских активов не будет достигнуто. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

По данным издания, европейские чиновники допускают, что американский план по разрешению конфликта укрепит поддержку использования замороженных средств. Дипломаты ЕС ожидают, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поручит подчиненным представить проект документа о репарационном кредите в течение нескольких дней, поскольку переговоры об этом, в частности между Бельгией и ЕК, ведутся все активнее.

Основная масса заблокированных в Европе российских активов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Бельгийские власти отвергают предложения по конфискации средств и требуют финансовых гарантий от остальной части ЕС на случай ответа России. Фон дер Ляйен утверждала, что страны Евросоюза коллективно возьмут на себя все риски.

Однако бельгийский премьер Барт Де Вевер, несмотря на интенсивные переговоры, по-прежнему обеспокоен юридической ответственностью для страны и риском ответных мер со стороны Москвы, если активы будут использованы для предоставления Киеву кредита, отмечает Politico. По этой причине политические советники в ЕС сейчас обсуждают, как помочь Украине, если инициатива о репарационном кредите не будет согласована и готова к подписанию на саммите лидеров европейских стран 18 декабря.

Четыре чиновника рассказали изданию, что один из обсуждаемых вариантов — это промежуточный кредит, который могут профинансировать за счет совместного долга. Это позволит предоставить Украине помощь в первые месяцы 2026 года и даст больше времени для обсуждения репарационного кредита, поясняют они.

Такой вариант, как пишет Politico, уже получил определенную поддержку в ЕС. Тем не менее необходимость единогласной поддержки сценария всеми 27 членами ЕС является главным препятствием для его воплощения, отмечает издание.

Возможные варианты послы стран ЕС обсуждали с представителями Еврокомиссии на встрече, прошедшей накануне в Брюсселе. По словам чиновника, знакомого с ходом дискуссии, Франция, Германия, Нидерланды, Литва и Люксембург настоятельно рекомендовали Еврокомиссии продолжить работу над предложениями по финансированию Украины.

Репарационный кредит, как пишет Politico, многие члены ЕС рассматривают как единственный возможный вариант финансирования Украины в долгосрочной перспективе, поскольку не хотят тратить средства из национальных бюджетов на денежные гранты для Киева. Поэтому согласие Бельгии на использование активов рассматривается как ключевой фактор.

«Мы надеемся, что сможем разрешить их сомнения. Мы действительно не видим другого возможного варианта, кроме репарационного кредита», — сказал изданию один из европейских дипломатов.

Он также отметил, что обсуждения не должны занимать слишком много времени, «потому что, конечно, сейчас ощущается безотлагательность, и это крайне важно».

Российская сторона осуждает любую помощь Украине, как военную, так и финансовую. Любое использование как самих заблокированных активов, так и процентной прибыли от них, Москва считает неправомерным. Россия не раз заявляла о готовности ответить на возможную конфискацию.