Politico раскрыло план ЕК по кредиту Киеву на €165 млрд из активов России
Еврокомиссия предлагает предоставить Украине кредит в размере €165 млрд, за счет замороженных российских активов, сообщает Politico со ссылкой на документ.
Репарационный кредит будет включать €25 млрд российских активов, замороженных на счетах частных банков стран евроблока, а также €140 млрд, которые находятся в бельгийском депозитарии Euroclear.
Материал дополняется
