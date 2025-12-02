ЕЦБ отказался поддержать выплату Киеву €140 млрд под залог активов России
Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался поддержать выплату Украине €140 млрд под залог российских активов, заблокированных в бельгийском депозитарии Euroclear, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
ЕЦБ пришел к выводу, что предложение ЕК нарушает его мандат. По словам четырех собеседников, чиновники обратились к банку с просьбой выступить в качестве кредитора для Euroclear Bank, чтобы избежать кризиса ликвидности. По словам трех источников, ЕЦБ счел это невозможным, придя к выводу, что предложение Еврокомиссии эквивалентно предоставлению прямого финансирования правительствам, поскольку регулятор будет покрывать финансовые обязательства государств-членов.
«Монетарное финансирование», когда центральный банк напрямую финансирует дефицит госбюджета, запрещено договорами ЕС, поскольку это приводит к высокой инфляции и потере доверия к центральным банкам. ЕЦБ заявил, что «такое предложение не рассматривается, поскольку оно, вероятно, нарушит договорное право ЕС, запрещающее монетарное финансирование».
В ответ на позицию регулятора Еврокомиссия начала работу над альтернативными предложениями, которые предоставят временную ликвидность для поддержки кредита в размере €140 млрд, рассказали FT два источника. Представитель комиссии сообщил изданию, что с конца октября она «тесно контактировала с ЕЦБ», и центральный банк «активно участвовал во всех обсуждениях» по поводу кредита.
«Обеспечение необходимой ликвидности для возможных обязательств по возврату активов российскому Центральному банку является важной частью возможного репарационного кредита», — отметили собеседники. По их словам, обсуждения, как обеспечить эту ликвидность, продолжаются.
Бельгия выступает против предоставления Киеву кредита за счет замороженных активов России, опасаюсь, что в случае снятия санкций с России Euroclear не сможет немедленно вернуть деньги. Бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер потребовал от ЕС предоставить «юридически обязывающие, безусловные, безотзывные, совместные и солидарные гарантии» на сумму €185 млрд. В качестве альтернативного варианта он предложил использовать нерастраченные средства для заимствования из общего бюджета блока. Из них, по мнению премьера, можно выделить Украине €45 млрд, что, по оценкам Еврокомиссии, покроет ее финансовые потребности в 2026 году.
