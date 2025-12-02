 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

ЕЦБ отказался поддержать выплату Киеву €140 млрд под залог активов России

FT: ЕЦБ отказался поддержать выплату Украине €140 млрд под залог активов России
Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP / ТАСС
Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP / ТАСС

Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался поддержать выплату Украине €140 млрд под залог российских активов, заблокированных в бельгийском депозитарии Euroclear, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

ЕЦБ пришел к выводу, что предложение ЕК нарушает его мандат. По словам четырех собеседников, чиновники обратились к банку с просьбой выступить в качестве кредитора для Euroclear Bank, чтобы избежать кризиса ликвидности. По словам трех источников, ЕЦБ счел это невозможным, придя к выводу, что предложение Еврокомиссии эквивалентно предоставлению прямого финансирования правительствам, поскольку регулятор будет покрывать финансовые обязательства государств-членов.

«Монетарное финансирование», когда центральный банк напрямую финансирует дефицит госбюджета, запрещено договорами ЕС, поскольку это приводит к высокой инфляции и потере доверия к центральным банкам. ЕЦБ заявил, что «такое предложение не рассматривается, поскольку оно, вероятно, нарушит договорное право ЕС, запрещающее монетарное финансирование».

В ответ на позицию регулятора Еврокомиссия начала работу над альтернативными предложениями, которые предоставят временную ликвидность для поддержки кредита в размере €140 млрд, рассказали FT два источника. Представитель комиссии сообщил изданию, что с конца октября она «тесно контактировала с ЕЦБ», и центральный банк «активно участвовал во всех обсуждениях» по поводу кредита.

«Обеспечение необходимой ликвидности для возможных обязательств по возврату активов российскому Центральному банку является важной частью возможного репарационного кредита», — отметили собеседники. По их словам, обсуждения, как обеспечить эту ликвидность, продолжаются.

Бельгия выступает против предоставления Киеву кредита за счет замороженных активов России, опасаюсь, что в случае снятия санкций с России Euroclear не сможет немедленно вернуть деньги. Бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер потребовал от ЕС предоставить «юридически обязывающие, безусловные, безотзывные, совместные и солидарные гарантии» на сумму €185 млрд. В качестве альтернативного варианта он предложил использовать нерастраченные средства для заимствования из общего бюджета блока. Из них, по мнению премьера, можно выделить Украине €45 млрд, что, по оценкам Еврокомиссии, покроет ее финансовые потребности в 2026 году.

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 09:07 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 09:07
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
Минфин объявил параметры выпусков дебютных ОФЗ в юанях Финансы, 09:04
ФНС сослалась на «черный список» и отказала в регистрации ООО. Что делатьПодписка на РБК, 09:02
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Китай рекордно закупает СПГ из России. Поможет ли это НОВАТЭКуПодписка на РБК, 09:00
Samsung представила складывающийся втрое смартфон Технологии и медиа, 08:56
ФНС ликвидировала фонд, совладельцем которого была дочь Ларисы Долиной Общество, 08:46
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Во Франции сочли, что Путин и Трамп давно заключили бы сделку без Европы Политика, 08:34
Вклады россиян в валюте стали «штучным продуктом» для банковПодписка на РБК, 08:31
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
4 уловки, на которые идут подчиненные, чтобы увильнуть от работыПодписка на РБК, 08:27
ЕЦБ отказался поддержать выплату Киеву €140 млрд под залог активов России Политика, 08:24
«Подпольная» империя: как семья Валленбергов управляет 1/3 бизнеса ШвецииПодписка на РБК, 08:09
Эксперты назвали долю «эффективного» бизнеса между средним и крупнымПодписка на РБК, 08:01