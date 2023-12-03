Белый дом назвал полезной тактику Израиля по преследованию лидеров ХАМАС

Представитель Белого дома Джон Кирби пояснил, что Израиль, преследуя руководство ХАМАС, сокращает возможности группировки по проведению различных операций. Армия Израиля не раз сообщила о ликвидации лидеров и командиров ХАМАС

Джон Кирби (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

США считают полезной тактику Израиля по уничтожению руководителей ХАМАС, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью NBC News.

По его словам, «преследование руководства» ХАМАС со стороны Израиля оказывает пагубное влияние «на возможности этой группировки проводить операции».

«И это то, на чем сфокусирован Израиль. <...> Мы считаем, что это полезная тактика», — сказал Кирби.

Он отметил, что США на собственном опыте знают: чтобы усложнить для группировки возможности функционирования, пополнения ресурсов, тренировок, планирования и проведения атак, нужно целиться в ее руководителей.

За время конфликта Израиль не раз заявлял о ликвидации представителей руководства ХАМАС. Среди них были глава разведки группировки в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа (имя не называли), глава совета (шуры) ХАМАС в секторе Газа Усама Мазини, командир снайперских соединений Северной бригады группировки Мохаммеда Калута и др.

The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на израильских чиновников сообщила, что спецслужбы еврейского государства готовятся к поиску и убийству лидеров ХАМАС, где бы они ни находились. Ведется работа по составлению планов выслеживания руководителей, живущих в Ливане, Турции и Катаре. Начать эти операции планируют после завершения нынешней войны.

Источники WSJ отметили, что разрабатываемая «кампания убийств» станет продолжением ранее проведенных тайных операций Израиля. Например, речь идет об убийстве в 2010 году лидера ХАМАС Махмуда аль-Мабхуха в Дубае, когда израильские спецагенты переоделись туристами. Спецслужбы также причастны к гибели лидера «Хезболлы» Имада Мунгие в Сирии в 2008 году и иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в 2020-м.