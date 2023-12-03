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Палестино-израильский конфликт ,  
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Белый дом назвал полезной тактику Израиля по преследованию лидеров ХАМАС

Белый дом: преследование Израилем лидеров ХАМАС — полезная тактика
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Представитель Белого дома Джон Кирби пояснил, что Израиль, преследуя руководство ХАМАС, сокращает возможности группировки по проведению различных операций. Армия Израиля не раз сообщила о ликвидации лидеров и командиров ХАМАС
Джон Кирби
Джон Кирби (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

США считают полезной тактику Израиля по уничтожению руководителей ХАМАС, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью NBC News.

По его словам, «преследование руководства» ХАМАС со стороны Израиля оказывает пагубное влияние «на возможности этой группировки проводить операции».

«И это то, на чем сфокусирован Израиль. <...> Мы считаем, что это полезная тактика», — сказал Кирби.

Он отметил, что США на собственном опыте знают: чтобы усложнить для группировки возможности функционирования, пополнения ресурсов, тренировок, планирования и проведения атак, нужно целиться в ее руководителей.

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Фото:Israel Defense Forces / Reuters

За время конфликта Израиль не раз заявлял о ликвидации представителей руководства ХАМАС. Среди них были глава разведки группировки в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа (имя не называли), глава совета (шуры) ХАМАС в секторе Газа Усама Мазини, командир снайперских соединений Северной бригады группировки Мохаммеда Калута и др.

The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на израильских чиновников сообщила, что спецслужбы еврейского государства готовятся к поиску и убийству лидеров ХАМАС, где бы они ни находились. Ведется работа по составлению планов выслеживания руководителей, живущих в Ливане, Турции и Катаре. Начать эти операции планируют после завершения нынешней войны.

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Источники WSJ отметили, что разрабатываемая «кампания убийств» станет продолжением ранее проведенных тайных операций Израиля. Например, речь идет об убийстве в 2010 году лидера ХАМАС Махмуда аль-Мабхуха в Дубае, когда израильские спецагенты переоделись туристами. Спецслужбы также причастны к гибели лидера «Хезболлы» Имада Мунгие в Сирии в 2008 году и иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в 2020-м.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ХАМАС Джон Кирби сектор Газа Израиль
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