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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль сообщил об убийстве одного из руководителей разведки ХАМАС

Израиль сообщил об убийстве руководителя разведки ХАМАС в городе Хан-Юнис
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Убитый возглавлял палестинскую разведку в городе Хан-Юнис. За последнюю неделю израильтяне сообщили о гибели нескольких высокопоставленных членов ХАМАС
Фото: Andreas Rentz / Getty Images
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Армия обороны Израиля сообщила об убийстве в результате воздушного удара руководителя разведки группировки ХАМАС в городе Хан-Юнис (южная часть сектора Газа). Как сообщает Times of Israel, военные не уточнили ни имя убитого, ни место проведения операции.

ЦАХАЛ также опубликовала несколько видеозаписей, на которых были показаны удары по целям в секторе Газа. Утверждалось, что речь шла в том числе об обстрелах туннелей, которые используют экстремисты, а также о местах, откуда запускаются ракеты по израильской территории.

В субботу израильтяне заявили, что в ходе обстрелов сектора Газа удалось уничтожить одного из лидеров ХАМАС Али Кади, а также Мурада Абу Мурада — командира военного подразделения группировки. Также были убиты двое членов политбюро ХАМАС — Джавад Абу Шаммала и Закария Абу Маамар — и командир специального подразделения в городе Хан-Юнис Билаль Аль Кедра. Последний, по данным израильской разведки, руководил нападением на кибуц Нирим, в ходе которого погибли мирные жители.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября после нападения отрядов ХАМАС на южные районы Израиля, убийства мирных жителей и захвата десятков заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал случившееся объявлением войны и пообещал в ответ уничтожить ХАМАС, контролирующий сектор Газа.

В течение последней недели израильтяне бомбили города сектора Газа. В Тель-Авиве заявляли о намерении начать наземную операцию, однако пока она не стартовала.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Газа ХАМАС Израиль
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