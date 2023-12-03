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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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NYT узнала о планах Израиля на следующий этап войны с ХАМАС

NYT: Израиль проведет операцию высокой интенсивности в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израиль предписал жителям некоторых районов юга сектора Газа эвакуироваться, и так как прежде бои велись только на севере анклава, это может быть подготовкой к операции там. Бои в ближайшее время будут интенсивными, пишет NYT
Фото: Israel Defense Forces / Reuters
Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Следующая фаза войны в секторе Газа не окажется затяжной кампанией, израильская армия проведет в ближайшие недели «операцию высокой интенсивности», сообщил The New York Times высокопоставленный израильский чиновник.

С его слов, после этого действия ЦАХАЛ скорее всего перейдут «в режим низкой интенсивности».

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После начала войны израильские войска зашли только в северную часть сектора Газа, но в начале декабря ЦАХАЛ опубликовала карту анклава и призвала палестинцев следовать указаниям. Израиль порекомендовал жителям южных районов эвакуироваться, что может означать подготовку к операции в этой части анклава, пишет NYT.

Уйти дальше на юг предписали жителям 19% территории сектора, где до начала боев жили около 325 тыс. человек, отметили в ООН. По сведениям организации, около 1,8 млн человек стали беженцами — это 80% населения довоенного сектора Газа.

Власти Израиля сообщают о создании зон безопасности для жителей сектора Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что желания причинять вред палестинцам нет.

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США требуют от Израиля большего внимания к проблеме гибели гражданских. «Я подчеркнул настоятельное требование Соединенных Штатов, чтобы массовые потери среди гражданского населения и перемещение людей такого масштаба, которые мы видели в северной части сектора Газа, не повторились на юге», — рассказал госсекретарь Энтони Блинкен.

«Слишком много невинных палестинцев было убито. Честно говоря, масштабы страданий гражданского населения, а также изображения и видео, поступающие из Газы, потрясают. В самом деле душераздирающе», — сказала вице-президент США Камала Харрис.

CNN отмечает, что администрация президента США использует «более жесткий тон» в требованиях к Израилю относительно тактики ведения боев.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль сектор Газа ХАМАС палестино-израильский конфликт
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