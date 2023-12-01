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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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WSJ узнала о плане Израиля начать убивать лидеров ХАМАС по всему миру

WSJ: после войны Израиль начнет убивать лидеров ХАМАС по всему миру
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Спецслужбы Израиля получили приказ о подготовке «кампании убийств» лидеров ХАМАС после завершения войны в секторе Газа, выяснила WSJ. По данным газеты, ранее Израиль не решался на этот шаг, опасаясь дипломатических скандалов
Лидер палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания
Лидер палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания (Фото: Aziz Taher / Reuters)

Израильские спецслужбы готовятся к поиску и убийству лидеров палестинского движения ХАМАС, где бы они ни находились, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на израильских чиновников. Убийства должны начаться после окончания войны.

По данным источников, соответствующий приказ был отдан израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, и в настоящее время ведущие спецслужбы Израиля работают над планами по выслеживанию лидеров ХАМАС, живущих в Ливане, Турции и Катаре.

Разрабатываемая «кампания убийств» станет продолжением тайных операций Израиля, которые стали предметом как голливудских фильмов, так и мирового осуждения, отмечает WSJ. По словам источников газеты, именно израильские спецагенты в 2010 году убили лидера ХАМАС Махмуда аль-Мабхуха в Дубае, переодевшись туристами. Спецслужбы также причастны к гибели лидера «Хезболлы» Имада Мунгие в Сирии в 2008 году и иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в 2020-м.

WSJ напоминает, что в течение многих лет такие страны, как Катар, Ливан, Иран, Россия и Турция, предоставляли ХАМАС «определенную защиту», а Израиль воздерживался от нападений на лидеров движения, чтобы избежать дипломатических скандалов. Однако после 7 октября ситуация изменилась, и Нетаньяху поручил «Моссаду» «действовать против руководителей ХАМАС, где бы они ни находились».

«Борьба ведется во всем мире, как с террористами в секторе Газа, так и с теми, кто летает на дорогих самолетах», — говорил 22 ноября министр обороны Израиля Йоав Галлан.

Газета сравнивает поворот в политике Израиля, который обычно не афишировал тайные операции, с действиями «Моссада» против арабских террористов, причастных к гибели 11 израильских спортсменов на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. Тогда Тель-Авив также публично заявил, что все причастные к нападению будут найдены и убиты. Позже в течение 20 лет большинство из причастных к тому нападению были найдены и устранены во Франции, Италии, Греции, на Кипре и в Ливане.

По данным источников WSJ, некоторые израильские официальные лица хотели начать кампанию по убийству живущих за границей лидеров ХАМАС сразу после 7 октября, однако дискуссии на этот счет еще продолжаются. «Преследование ХАМАС в мировом масштабе и попытки систематического устранения всех его лидеров из этого мира — это желание отомстить, а не желание достичь стратегической цели», — сказал газете бывший директор «Моссада» Эфраим Халеви, назвав этот план «надуманным».

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В то же время израильский генерал в отставке Амос Ядлин заявил, что кампания «является тем, чего требует справедливость». «Все лидеры ХАМАС, все те, кто участвовал в нападении, кто планировал нападение, кто отдал приказ о нападении, должны быть привлечены к ответственности или устранены», — сказал Ядлин.

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Фото:Israel Defense Forces / Reuters

Война Израиля и ХАМАС продолжается с 7 октября, когда боевики палестинского движения атаковали израильские поселения близ границы. В конце октября израильская армия вошла в сектор Газа, назвав это «расширением» наземных операций в регионе.

За время боевых действий ЦАХАЛ неоднократно отчитывалась о ликвидации командиров палестинского движения. Так, еще в начале конфликта израильской армии удалось уничтожить одного из лидеров ХАМАС Али Кади, а также Мурада Абу Мурада — командира военного подразделения группировки. 10 октября ЦАХАЛ сообщила об убийстве высокопоставленных членов политбюро ХАМАС — Закарии Абу Маамра и Джавада Абу Шамалы. 16 октября был убит руководитель разведки группировки ХАМАС в городе Хан-Юнис (южная часть сектора Газа). 10 ноября были убиты командир снайперских соединений Северной бригады ХАМАС Мохаммеда Калута, командир роты Ахмед Муса и командир взвода Омар Аль-Хинди.


 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль Моссад ХАМАС лидеры спецслужбы
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