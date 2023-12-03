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Палестино-израильский конфликт ,  
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В Белом доме заявили, что Израиль разберется с провалом разведки позже

Кирби: Израиль разберется с провалом разведки, когда придет время
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Израиль выяснит причины провала разведки из-за атаки ХАМАС, когда придет время. Сейчас он должен сосредоточиться на устранении угрозы со стороны группировки, заявил представитель Белого дома Джон Кирби
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Израиль выяснит причины провала разведки из-за нападения ХАМАС на страну, когда придет время, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби в эфире NBC News.

«Премьер-министр [Израиля Биньямин] Нетаньяху достаточно откровенно высказался об этом, назвав это провалом с их стороны», — отметил Кирби.

Сейчас, по его словам, израильской стороне нужно сосредоточиться на устранении угрозы со стороны ХАМАС.

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Фото:Israel Defense Forces / Reuters

Представитель Белого дома также сказал, что американской разведке не было известно о плане атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, о котором писала газета The New York Times (NYT). По данным издания, израильская армия и разведка знали о плане нападения более чем за год до того, как оно произошло, но посчитали его слишком сложным, чтобы можно было осуществить. В 40-страничном документе под названием «Стена Иерихона», с которым ознакомилась NYT, атака ХАМАС поэтапно описывается именно так, как она в результате и была совершена.

«Разведка — это мозаика, и иногда вы знаете, что можете сложить части и получить довольно хорошую картину. В других случаях вы знаете, что есть части пазла, которых недостает», — отметил Кирби. По его словам, «на данный момент нет никаких признаков» того, что американская разведка знала о плане заранее.

Глава Службы общей безопасности Израиля ШАБАК («Шин-бет») Ронен Бар и глава военной разведки Аарон Халива ранее взяли на себя ответственность за то, что нападение ХАМАС на страну не было предотвращено.

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Канцелярия Нетаньяху при этом заявляла, что он «никоим образом и ни на каком этапе» не был предупрежден о готовившейся атаке. Там утверждали, что премьер «получил обновленную информацию только в субботу ровно в 06:29», когда началась атака, «и не раньше». При этом газета Haaretz отмечала, что Нетаньяху отказался взять на себя часть ответственности за провал. На пресс-конференции он уклонился от ответа на вопрос, заявив лишь: «После войны нам всем придется ответить на трудные вопросы. В том числе и мне. Это ужасный провал, он будет тщательно расследован, обещаю».

После заявления канцелярии Нетаньяху извинился. «Я был не прав. После пресс-конференции я сказал то, чего не должен был говорить», — написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Израильский портал Ynet и AP, в частности, сообщали, что о готовящемся нападении ХАМАС Израиль предупреждал Египет, однако Нетаньяху отнесся к предостережению безразлично. Его канцелярия это отрицает.

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Теги
Елена Чернышова
Джон Кирби США Израиль ХАМАС
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