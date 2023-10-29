Канцелярия Нетаньяху сняла с него ответственность за атаку ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «никоим образом и ни на каком этапе» не был предупрежден о готовящейся атаке палестинской группировки ХАМАС на страну, пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление канцелярии Нетаньяху.
«Все представители служб безопасности, включая главу Шабак и главу военной разведки ЦАХАЛ, давали оценки, что ХАМАС был сдержан», — сказали там. Отчеты представлялись премьеру и его кабинету всеми службами безопасности и разведкой, в том числе в преддверии войны, отметили в канцелярии.
На пресс-конференции в субботу Нетаньяху отказался взять на себя часть ответственности за провал. Он уклонился от ответа на вопрос, заявив лишь: «После войны нам всем придется ответить на трудные вопросы. В том числе и мне. Это ужасный провал, он будет тщательно расследован, обещаю», отмечает Haaretz.
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