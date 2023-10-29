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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Нетаньяху после критики извинился за упреки в адрес спецслужб

Нетаньяху извинился за слова о том, что его не предупреждали об атаке ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Накануне на пресс-конференции Нетаньяху не стал брать на себя ответственность за события 7 октября, а затем в его аккаунте появился твит, что спецслужбы не предупреждали премьера о готовящемся нападении ХАМАС. Твит затем удалили
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Abir Sultan / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес извинения за пост в соцсетях, в котором говорилось, что спецслужбы страны в ночь на 7 октября не проинформировали его о подготовке атаки палестинского исламистского движения ХАМАС.

«Я был не прав. После пресс-конференции я сказал то, чего не должен был говорить. Приношу свои извинения», — написал он в X (бывшая Twitter). Премьер заявил также, что полностью доверяет начальнику Генерального штаба Армии обороны ЦАХАЛ и поддерживает военных, сражающихся на передовой.

Накануне, 28 октября, Нетаньяху выступил на конференции вместе с главой Минобороны Йоавом Галантом и главой оппозиционной партии «Государственный лагерь» Бени Ганцем (входит в состав военного кабинета министров, созданного после нападения ХАМАС), в ходе которой впервые с начала войны ответил на вопросы журналистов, пишет Vesty.co.il. У премьера дважды спросили, готов ли он взять на себя ответственность за события 7 октября. Он давал уклончивый ответ: «Речь идет о гигантском провале. После войны все должны будут дать ответы, включая меня. Будет проведена основательная проверка».

В ночь на 29 октября на странице премьера в X был опубликован твит о том, что Нетаньяху никогда не получал от спецслужб никаких предупреждений о намерениях ХАМАС развязать войну. В публикации утверждалось, что главы Управления военной разведки Израиля (АМАН) Аарон Халива и Службы общей безопасности (Шабак) Ронен Бар «говорили, что ХАМАС не хочет войны и стремится к урегулированию».

Эти высказывания осудили Ганц и лидер оппозиции в кнессете, глава партии «Еш атид» Яир Лапид. «В то время как ЦАХАЛ героически сражается против ХАМАС и «Хезболлы», он [Нетаньяху] пытается возложить на них вину вместо того, чтобы поддержать», — цитирует Jerusalem Post Лапида. После этого пост из аккаунта премьера удалили.

Нетаньяху остается одним из последних представителей власти, которые отказались взять на себя ответственность за нападение ХАМАС, отмечает издание. Ее признали несколько министров и депутатов, входящих в правящую коалицию, в том числе главы Минобразования Йоав Киш и Минфина Бецалель Смотрич, а также многие высокопоставленные сотрудники Минобороны. О провале в работе разведки заявили и лидеры АМАН и Шабак.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Биньямин Нетаньяху Израиль спецслужбы ХАМАС разведка
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