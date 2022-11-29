Кремль заявил, что Путин не передавал послание Макрону через Токаева

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин не передавал никаких посланий французскому коллеге Эмманюэлю Макрону через президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Накануне Токаев был с визитом в России, где провел переговоры Путиным, а также принял участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. По случаю 30-летия установления дипломатических отношений главы государств подписали декларацию, в которой подчеркнули недопустимость ядерной войны и выразили намерение сотрудничать в экономической и военной сферах.

29 ноября Токаев отправился во Францию, где провел переговоры с Макроном. Президент Казахстана, по данным его пресс-службы, рассказал о проводимых в стране политической и экономической модернизации. Макрон в свою очередь назвал Казахстан стратегическим партнером. Токаев пригласил французского президента в Казахстан.

В середине ноября AFP сообщило, что Макрон планирует созвониться с Путиным после саммита G20 (он проходил 15–16 ноября). Однако в Кремле позднее заявили, что пока согласованных телефонных переговоров нет. 23 ноября Макрон говорил, что рассчитывает пообщаться с российским президентом в ближайшие дни по поводу Запорожской АЭС.