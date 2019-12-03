Немецкий бизнес назвал главные трудности работы в России

Компании из ФРГ стали меньше беспокоиться о санкционных рисках, но жалуются на российский протекционизм, следует из опроса Восточного комитета экономики. Итоги исследования опубликованы перед встречей бизнеса с Владимиром Путиным

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Только 30% немецких предпринимателей считают, что деловой климат в России улучшился за минувший год, 39% не почувствовали изменений, а 31% констатировали ухудшение ситуации. Об этом свидетельствуют результаты опроса менеджеров и владельцев 112 компаний из ФРГ, в которых работает 144 тыс. человек (результаты есть в распоряжении РБК). Исследование было проведено совместно Восточным комитетом германской экономики (OAOEV) и Российско-германской внешнеторговой палатой (ВТП). В прошлом году доля компаний, где заметили улучшение делового климата, составила 32%.

Немецкие бизнесмены назвали три фактора, препятствующие развитию их предприятий в России. Это бюрократия, слабые темпы роста ее экономики и протекционизм. В общей сложности 62% немецких предприятий пожаловались на проблемы из-за протекционистских мер российских властей, в частности в сфере проведения публичных тендеров, следует из опроса. «Российское правительство должно создать условия для запуска [экономического] роста, сократив бюрократические издержки и усилив поддержку малому и среднему бизнесу», — прокомментировал результаты председатель OAOEV Михаэль Хармс.

Важность санкций в качестве дестабилизирующего фактора работы в России для бизнеса снизилась, следует из опроса. Если в прошлом году доля компаний из ФРГ, считающих санкции серьезной угрозой, составила более 50%, то в этом году — лишь 39%. 69% опрошенных ожидают улучшения в отношениях России и Украины. Это снимает часть беспокойств о росте санкционного давления на Россию, пояснил Хармс. Почти все (93%) немецкие компании поддерживают отмену антироссийских ограничительных мер.

Улучшения экономической ситуации в России 2020 году ожидают в 43% опрошенных компаниях — на 2% больше, чем в прошлом году. К ухудшению ситуации готовятся 15%. 92% бизнесменов считают свое положение хорошим или удовлетворительным. Треть опрошенных собираются расширить штаты сотрудников в ближайшем году. Планируется, что суммарные инвестиции немецкого бизнеса составят €530 млн.