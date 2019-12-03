Немецкий бизнес назвал главные трудности работы в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 64,14 (-0,27) Quote, 12:37
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 71,06 (+0,09) Quote, 12:37
Кремль заявил об отсутствии конкретики по второй поставке С-400 Турции Политика, 16:51 Почитай старших: кто автор текста. Тест РБК и Билайн, 16:51 Умножение делением: что может дать обычным людям шеринг в сфере b2b Экономика шеринга, 16:47  Власти Москвы решили повысить плату за проезд в общественном транспорте Общество, 16:45 Почему шеринг может произвести настоящий переворот на рынке труда Тренды, 16:45 Сбербанк решил выдавать рискованные кредиты в обмен на «золотые акции» Финансы, 16:43 Итоги года с РБК. Рынок недвижимости 2019 Конференции, 16:41 Российские школьники не попали в топ-20 рейтинга по чтению и математике Общество, 16:31 Почему шесть технологических гигантов не заплатили $100 млрд налогов Quote, 16:31 Девочка в Новом Уренгое выпала из окна из-за кота Общество, 16:29 В Нижегородской области машина врезалась в автобус похоронной процессии Общество, 16:28 В депздраве уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем Общество, 16:26 Путин сообщил о модернизации флота из-за угрозы со стороны НАТО Политика, 16:24 Как меняется качество воды в Москве и от чего оно зависит Партнерский материал, 16:21
Политика ,  
0 
Немецкий бизнес назвал главные трудности работы в России
Компании из ФРГ стали меньше беспокоиться о санкционных рисках, но жалуются на российский протекционизм, следует из опроса Восточного комитета экономики. Итоги исследования опубликованы перед встречей бизнеса с Владимиром Путиным
Фото: Артем Житенев / ТАСС

Только 30% немецких предпринимателей считают, что деловой климат в России улучшился за минувший год, 39% не почувствовали изменений, а 31% констатировали ухудшение ситуации. Об этом свидетельствуют результаты опроса менеджеров и владельцев 112 компаний из ФРГ, в которых работает 144 тыс. человек (результаты есть в распоряжении РБК). Исследование было проведено совместно Восточным комитетом германской экономики (OAOEV) и Российско-германской внешнеторговой палатой (ВТП). В прошлом году доля компаний, где заметили улучшение делового климата, составила 32%.

Немецкие бизнесмены назвали три фактора, препятствующие развитию их предприятий в России. Это бюрократия, слабые темпы роста ее экономики и протекционизм. В общей сложности 62% немецких предприятий пожаловались на проблемы из-за протекционистских мер российских властей, в частности в сфере проведения публичных тендеров, следует из опроса. «Российское правительство должно создать условия для запуска [экономического] роста, сократив бюрократические издержки и усилив поддержку малому и среднему бизнесу», — прокомментировал результаты председатель OAOEV Михаэль Хармс.

Общество
«Росатом» пообещал вернуть в ФРГ ввезенный в Россию обедненный уран

Важность санкций в качестве дестабилизирующего фактора работы в России для бизнеса снизилась, следует из опроса. Если в прошлом году доля компаний из ФРГ, считающих санкции серьезной угрозой, составила более 50%, то в этом году — лишь 39%. 69% опрошенных ожидают улучшения в отношениях России и Украины. Это снимает часть беспокойств о росте санкционного давления на Россию, пояснил Хармс. Почти все (93%) немецкие компании поддерживают отмену антироссийских ограничительных мер.

Улучшения экономической ситуации в России 2020 году ожидают в 43% опрошенных компаниях — на 2% больше, чем в прошлом году. К ухудшению ситуации готовятся 15%. 92% бизнесменов считают свое положение хорошим или удовлетворительным. Треть опрошенных собираются расширить штаты сотрудников в ближайшем году. Планируется, что суммарные инвестиции немецкого бизнеса составят €530 млн.

Бизнес
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС

«Несмотря на слабость экономики [России], немецкие компании демонстрируют более высокие темпы роста по сравнению со средним показателями по рынку», — говорится в заявлении председателя правления Российско-германской ВТП Маттиас Шепп. В своем послании он отметил, что Германия сохраняет интерес к партнерству с Россией, а в 2018 году российские инвестиции ФРГ достигли €3,26 млрд, что стало рекордом за десять лет.

Исследование вышло за три дня до очередной встречи ведущих членов Восточного комитета с президентом России Владимиром Путиным. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что традиционное общение состоится 7 декабря в Сочи. На встрече год назад немецкие бизнесмены говорили о необходимости разрабатывать совместные стандарты, облегчать таможенные и визовые барьеры.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: экономика, Россия - Германия, бюрократия, санкции, Владимир Путин
Материалы по теме
Немецкий бизнес оценил потери от санкций против России в миллиарды евро
Бизнес
Немецкий бизнес поделился надеждами на итоги встречи Путина и Меркель
Бизнес
Немецкий бизнес оценил свои потери в России от санкций США
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter