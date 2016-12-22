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Работающие в России германские компании разуверились в росте ее экономики
Новые санкции США, 17:03
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Работающие в России германские компании разуверились в росте ее экономики
Роста экономики России в 2019 году ожидает только 41% работающих в стране германских компаний, следует из данных опроса. Годом ранее доля оптимистов среди них была вдвое выше
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Большинство работающих в России германских компаний уже не ждет улучшения экономической ситуации в стране, показал опрос, проведенный Восточным комитетом немецкой экономики (OAOEV) и Российско-Германской внешнеторговой палатой (ВТП). Роста экономики России в 2019 году ждет только 41% участников опроса, тогда как годом ранее доля оптимистов среди них была почти вдвое выше (80%).

При этом более трети (36%) из 168 немецких компаний (в России на них работают почти 142 тыс. человек, а суммарный оборот которых составляет около €23 млрд) ожидают в 2019 году стагнации экономики России, а еще 23% — ухудшения конъюнктуры. Рост беспокойства участники опроса связывают в первую очередь с возможностью ужесточения введенных США антироссийских санкций.

«Рост неуверенности как следствие возможного обострения политических конфликтов и принятия очередных санкций становится практически осязаемым», — прокомментировал результаты опроса исполнительный директор OAOEV​ Михаэль Хармс.

По его словам, больше половины участников опроса уже столкнулись с теми или иными трудностями из-за санкций США и теперь ждут, как будет развиваться ситуация дальше. Расширять свой бизнес в России готова только треть участников опроса, а некоторые уже рассматривают возможность сокращения своего присутствия.

Компании, поставляющие в Россию товары из Германии, также смотрят в 2019 год с возрастающим пессимизмом, называя главной помехой своему бизнесу низкий курс рубля.

«Низкий курс рубля в целом приводит к удорожанию немецких товаров. Экспортные перспективы на 2019 год, к сожалению, ухудшились: всего 30% опрошенных компаний ожидают роста экспорта в следующем году, явное большинство исходит из стагнации или сокращения объемов поставок», — отмечает Хармс.

Дополнительные проблемы поставщикам немецких товаров создает проводимая Россией политика импортозамещения. Опрос показал, что только 36% работающих в России компаний из Германии пока не столкнулись с вызванными ей трудностями.

«Всемирное наступление протекционизма ощущается и в России. Санкции усиливают протекционистские тенденции в стране и позиции их сторонников в российском правительстве», — отметил председатель правления ВТП Маттиас Шепп.

По данным OAOEV и ВТП, в настоящее время 52% работающих в России германских компаний выступают за поэтапную отмену введенных ЕС экономических санкций, а еще 43% — за их незамедлительную отмену.

«Самое время, чтобы Россия и Европа вместе приступили к поиску выхода из санкционного режима. Новые американские санкции к тому же однозначно преследуют цель обеспечить США экономические преимущества, в том числе за счет немецких и европейских компаний», — отмечает Шепп.

По его словам, несмотря на трудности, немецкие компании «однозначно демонстрируют приверженность к российскому рынку» и хотят продолжать инвестировать в него. В свою очередь Хармс полагает, что потенциал российской экономики остается «чрезвычайно большим». «Если конфликт с Западом наконец разрешится, а малый и средний бизнес начнет развиваться, в российской экономике быстро наступит настоящий подъем», — уверен исполнительный директор OAOEV.

К наиболее перспективным с точки зрения роста отраслям российской экономики 56% проведенного OAOEV и ВТП опроса относят сельское хозяйство и пищевую промышленность.

Авторы: Евгений Калюков, Полина Химшиашвили.
Теги: Германия , Россия - Германия , антироссийские санкции
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