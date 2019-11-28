Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС

Германия подала апелляцию на решение Европейского суда, ограничившего право «Газпрома» полностью загружать Opal — наземный отвод от газопровода «Северный поток». Из-за этого решения он может быть загружен только на 50%

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Германия обжаловала решение Суда ЕС относительно газопровода Opal, отвода от «Северного потока», сообщило «Польское радио». Дело «Германия против Польши» зарегистрировано, и ему присвоен номер.

Апелляция должна была быть подана до 20 ноября текущего года, и Германия успела до этой даты, пишет издание.

Еврокомиссия еще в 2016 году расширила доступ «Газпрома» к наземному газопроводу Opal, принимающему газ из «Северного потока» (мощность 55 млрд куб. м газа в год), который идет из России в Германию по дну Балтийского моря. Доступ был расширен с 50 до 90%, что позволяло прокачивать более 32 млрд куб. м в год. Оставшиеся объемы прокачиваются через второй наземный отвод, Nel, мощностью 20 млрд куб. м в год.

Однако в сентябре 2019 года суд ЕС по иску Польши отменил это решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. С тех пор «Газпром» может бронировать лишь половину мощности Opal (18 млрд куб. м в год). После решения суда «Газпром» снизил загрузку Opal, а с ним и «Северного потока».

Как сообщил РБК представитель компании Gascade (отвечает за эксплуатацию Opal) Георг Вюстнер, решение суда Европейского союза от 10 сентября 2019 года могло быть оспорено заинтересованными сторонами только в Европейском суде. Это означает, что апелляцию могли подать Германия или Еврокомиссия. Срок подачи истек 20 ноября.

Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.