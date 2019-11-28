Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 64,1 (+0,13) Quote, 13:34
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 70,57 (+0,13) Quote, 13:34
Минэк отказался от притязаний на управление совокупным спросом Экономика, 19:41 Минприроды заявило о запрете усыплять здоровых животных Общество, 19:39 Топилин объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным Общество, 19:35 Тюрьма и список Forbes: что стало с самыми популярными бизнесменами 90-х Бизнес, 19:31  Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:31 Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми Экономика, 19:30 Как наслаждаться отдыхом без чувства вины РБК и Renault, 19:22 ФИДЕ исключила перенос Всемирной шахматной олимпиады из России Спорт, 19:08 Глава «Укроборонпрома» допустил интерес России в сделке с «Мотор Сич» Политика, 19:07 Ангела Меркель споткнулась перед выступлением на конференции в Берлине Политика, 19:05 Эксперты выявили у европейцев растущий финансовый стресс Общество, 19:00 Медведев назвал риски «тупого подхода» к созданию цифрового госуправления Политика, 18:59 Минобороны отчиталось о пуске ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр Политика, 18:57 «Грязные данные», «интернет тел» и массовое распространение eSIM Pro, 18:56
Бизнес ,  
0 
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС
Германия подала апелляцию на решение Европейского суда, ограничившего право «Газпрома» полностью загружать Opal — наземный отвод от газопровода «Северный поток». Из-за этого решения он может быть загружен только на 50%
Газпром GAZP ₽254 +0,04% Купить
Фото: DPA / ТАСС

Германия обжаловала решение Суда ЕС относительно газопровода Opal, отвода от «Северного потока», сообщило «Польское радио». Дело «Германия против Польши» зарегистрировано, и ему присвоен номер.

Апелляция должна была быть подана до 20 ноября текущего года, и Германия успела до этой даты, пишет издание.

Еврокомиссия еще в 2016 году расширила доступ «Газпрома» к наземному газопроводу Opal, принимающему газ из «Северного потока» (мощность 55 млрд куб. м газа в год), который идет из России в Германию по дну Балтийского моря. Доступ был расширен с 50 до 90%, что позволяло прокачивать более 32 млрд куб. м в год. Оставшиеся объемы прокачиваются через второй наземный отвод, Nel, мощностью 20 млрд куб. м в год.

Однако в сентябре 2019 года суд ЕС по иску Польши отменил это решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. С тех пор «Газпром» может бронировать лишь половину мощности Opal (18 млрд куб. м в год). После решения суда «Газпром» снизил загрузку Opal, а с ним и «Северного потока».

Как сообщил РБК представитель компании Gascade (отвечает за эксплуатацию Opal) Георг Вюстнер, решение суда Европейского союза от 10 сентября 2019 года могло быть оспорено заинтересованными сторонами только в Европейском суде. Это означает, что апелляцию могли подать Германия или Еврокомиссия. Срок подачи истек 20 ноября.

Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: газопровод OPAL, суд, Европейская Комиссия, Германия, Газпром, Польша
Материалы по теме
В «Нафтогазе» заявили о планах «Газпрома» перекрыть вентиль 1 января
Экономика
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Бизнес
В Польше задержали трех бывших топ-менеджеров «дочки» «Газпрома» и PGNiG
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter