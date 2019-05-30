Более половины европейских компаний в России приготовились к стагнации

- В среднесрочной перспективе (три-пять лет) большее число респондентов ожидают ускорения экономического роста — 66%, но этот показатель ниже, чем в 2018 и 2017 годах.
- 28% респондентов прогнозируют увеличение иностранных инвестиций в России в ближайшие пару лет, а 31% ожидают их снижения. Для сравнения, два года назад об увеличении иностранных инвестиций говорили 51% опрошенных (о снижении — только 11%).
- Ожидания бизнеса относительно перспектив их собственных компаний в России тоже ухудшились. 71% респондентов считают, что оборот их компаний в ближайшие годы будет расти, но в предыдущие два года таких было 75–76%.
- Роста инвестиций своего бизнеса ждут 34% респондентов, но в предыдущие пару лет роста ждали 41–42%.
- «В 2017 году после кризиса ожидания были намного выше. Видимо, санкции и прочие мировые тенденции подвигают людей к тому, что они начинают сомневаться в том, будут ли инвестиции увеличиваться, а экономика расти», — пояснил гендиректор «ГфК-Русь» Александр Демидов.
Бизнесмены также пояснили, почему им бывает некомфортно вести бизнес в России.
- Самым серьезным барьером, по мнению опрошенных, стали нормативные ограничения — на них пожаловались 65% респондентов. Этот показатель плавно растет с 2017 года (60%) и говорит о «закручивании гаек».
- На втором месте — отсутствие квалифицированного персонала (30%).
- Менеджеров также спрашивали про сложности с привлечением финансирования, и 33% указали на слишком высокие процентные ставки по кредитам. Еще 33% отметили недостаточность денежного потока (финансовых возможностей).
- Отдельно респондентов попросили оценить характер взаимодействия с контрагентами, и 29% бизнесменов негативно оценили свой опыт взаимодействия с законодательными органами, а 21% — с налоговой службой, еще 14% пожаловались на работу таможенников.
«У нас критическая масса устаревших требований, иногда противоречащих друг другу требований, и мы понимаем: пока мы не устраним барьеры, бизнес не взлетит абсолютно», — заявила на конференции начальник отдела инвестиционной политики департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Гюзель Баскакова, передает корреспондент РБК.
«Иностранный бизнес [все равно] будет входить в Россию по объективным причинам, так как страна интересная с экономической точки зрения, однако барьер по-прежнему высокий», — сказала она.
Баскакова рассказала о ходе программы по «трансформации делового климата», в которую входят в том числе реформа контрольно-надзорной деятельности и совершенствование административных процедур в разных отраслях. По ее мнению, это должно облегчить жизнь предпринимателям. «Раньше мы были заточены под критерии рейтинга Всемирного банка Doing Business, — отметила она. — Сейчас для нас важно, чтобы предприниматели ощущали простоту ведения бизнеса и улучшение среды».
При всех недостатках большинство опрошенных считают российский рынок довольно привлекательным: 66% респондентов высоко оценили потенциал рынка, 80% участников исследования прогнозируют положительные долгосрочные перспективы России. «Мы стали важной частью российской экономики, и можно уже не разделять российский и европейский бизнес», — сказала директор по связям с общественностью «Ферреро Руссия» Марина Татарская.