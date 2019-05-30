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Более половины европейских компаний в России приготовились к стагнации
Надежды европейских бизнесменов на рост экономики России после кризиса 2014–2015 годов не оправдались, но они продолжат наращивать инвестиции, следует из опроса, представленного на конференции Ассоциации европейского бизнеса
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Европейские бизнесмены ожидали, что российская экономика улучшит свое состояние быстрее, чем оказалось на практике, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и института «ГфК-Русь», представленного 30 мая.

Исследование (.pdf) основано на опросе 104 членов ассоциации, работающих в России, — как правило, это крупные корпорации, имеющие локализованное производство на территории России. Уменьшение числа оптимистов стало основным трендом опроса.

Больше половины ждут стагнации

  • 13% респондентов заявили, что состояние российской экономики в первом квартале 2019 года превзошло их ожидания, а ожидания 20% наоборот не оправдала (для 66% экономические условия оказались наравне с ожиданиями). В 2017 году доля менеджеров, отмечавших позитив, составляла 32%.
  • Менее половины опрошенных — 45% — ожидают улучшения экономических перспектив в краткосрочном периоде (один-два года), тогда как 54% готовятся к стагнации или даже снижению. В 2017 году позитивно настроенных менеджеров было 57%, то есть часть бизнесменов, ожидавших ускорения экономики после кризиса 2014–2015 годов, разочаровались в своих прогнозах.

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  • В среднесрочной перспективе (три-пять лет) большее число респондентов ожидают ускорения экономического роста — 66%, но этот показатель ниже, чем в 2018 и 2017 годах.
  • 28% респондентов прогнозируют увеличение иностранных инвестиций в России в ближайшие пару лет, а 31% ожидают их снижения. Для сравнения, два года назад об увеличении иностранных инвестиций говорили 51% опрошенных (о снижении — только 11%).

Бизнес умерил ожидания

  • Ожидания бизнеса относительно перспектив их собственных компаний в России тоже ухудшились. 71% респондентов считают, что оборот их компаний в ближайшие годы будет расти, но в предыдущие два года таких было 75–76%.
  • Роста инвестиций своего бизнеса ждут 34% респондентов, но в предыдущие пару лет роста ждали 41–42%.

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  • «В 2017 году после кризиса ожидания были намного выше. Видимо, санкции и прочие мировые тенденции подвигают людей к тому, что они начинают сомневаться в том, будут ли инвестиции увеличиваться, а экономика расти», — пояснил гендиректор «ГфК-Русь» Александр Демидов.

Препятствия для бизнеса

Бизнесмены также пояснили, почему им бывает некомфортно вести бизнес в России.

  • Самым серьезным барьером, по мнению опрошенных, стали нормативные ограничения — на них пожаловались 65% респондентов. Этот показатель плавно растет с 2017 года (60%) и говорит о «закручивании гаек».
  • На втором месте — отсутствие квалифицированного персонала (30%).

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  • Менеджеров также спрашивали про сложности с привлечением финансирования, и 33% указали на слишком высокие процентные ставки по кредитам. Еще 33% отметили недостаточность денежного потока (финансовых возможностей).
  • Отдельно респондентов попросили оценить характер взаимодействия с контрагентами, и 29% бизнесменов негативно оценили свой опыт взаимодействия с законодательными органами, а 21% — с налоговой службой, еще 14% пожаловались на работу таможенников.

«Регуляторная гильотина»

«У нас критическая масса устаревших требований, иногда противоречащих друг другу требований, и мы понимаем: пока мы не устраним барьеры, бизнес не взлетит абсолютно», — заявила на конференции начальник отдела инвестиционной политики департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Гюзель Баскакова, передает корреспондент РБК.

«Иностранный бизнес [все равно] будет входить в Россию по объективным причинам, так как страна интересная с экономической точки зрения, однако барьер по-прежнему высокий», — сказала она.

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Баскакова рассказала о ходе программы по «трансформации делового климата», в которую входят в том числе реформа контрольно-надзорной деятельности и совершенствование административных процедур в разных отраслях. По ее мнению, это должно облегчить жизнь предпринимателям. «Раньше мы были заточены под критерии рейтинга Всемирного банка Doing Business, — отметила она. — Сейчас для нас важно, чтобы предприниматели ощущали простоту ведения бизнеса и улучшение среды».

При всех недостатках большинство опрошенных считают российский рынок довольно привлекательным: 66% респондентов высоко оценили потенциал рынка, 80% участников исследования прогнозируют положительные долгосрочные перспективы России. «Мы стали важной частью российской экономики, и можно уже не разделять российский и европейский бизнес», — сказала директор по связям с общественностью «Ферреро Руссия» Марина Татарская.

Автор: Ксения Назарова
Теги: АЕБ, иностранные инвесторы, российская экономика
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