Более половины европейских компаний в России приготовились к стагнации

Более половины европейских компаний в России приготовились к стагнации

Надежды европейских бизнесменов на рост экономики России после кризиса 2014–2015 годов не оправдались, но они продолжат наращивать инвестиции, следует из опроса, представленного на конференции Ассоциации европейского бизнеса

Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Европейские бизнесмены ожидали, что российская экономика улучшит свое состояние быстрее, чем оказалось на практике, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и института «ГфК-Русь», представленного 30 мая.

Исследование (.pdf) основано на опросе 104 членов ассоциации, работающих в России, — как правило, это крупные корпорации, имеющие локализованное производство на территории России. Уменьшение числа оптимистов стало основным трендом опроса.

Больше половины ждут стагнации

13% респондентов заявили, что состояние российской экономики в первом квартале 2019 года превзошло их ожидания, а ожидания 20% наоборот не оправдала (для 66% экономические условия оказались наравне с ожиданиями). В 2017 году доля менеджеров, отмечавших позитив, составляла 32%.