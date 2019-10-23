«Росатом» пообещал вернуть в Германию ввезенный в Россию обедненный уран

В «Росатоме» пояснили, что в Россию ввозятся не радиоактивные отходы, а «полезное сырье», которое используется для производства обогащенного урана. О том, что в страну вновь начали ввозить радиоактивные отходы, заявили экологи

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Обедненный уран из Германии ввозится в Россию не для захоронения, а на переработку, впоследствии он будет вывезен обратно за рубеж, сообщил РБК представитель «Росатома».

«Речь не идет о ввозе в Россию радиоактивных отходов. Обедненный уран — это полезное сырье, которое используется на российских обогатительных предприятиях для производства обогащенного урана», — сказал он. По его словам, российская центрифужная технология обогащения урана позволяет производить обогащенный уран из обедненного «экономически-эффективным способом».

«Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж», — указал представитель компании. Он также пояснил, что материал, который остается после обогащения — «так называемые вторичные урановые хвосты», временно хранится на специальных площадках российских обогатительных комбинатов для дальнейшего использования в атомных и прочих отраслях промышленности.

В «Росатоме» добавили, что радиоактивность и токсичность ввозимого материала меньше соответствующих показателей для природного урана, который является основным источником сырья, который используется для производства обогащенного урана в мире.