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Общество ,  
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«Росатом» пообещал вернуть в Германию ввезенный в Россию обедненный уран
В «Росатоме» пояснили, что в Россию ввозятся не радиоактивные отходы, а «полезное сырье», которое используется для производства обогащенного урана. О том, что в страну вновь начали ввозить радиоактивные отходы, заявили экологи
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Обедненный уран из Германии ввозится в Россию не для захоронения, а на переработку, впоследствии он будет вывезен обратно за рубеж, сообщил РБК представитель «Росатома».

«Речь не идет о ввозе в Россию радиоактивных отходов. Обедненный уран — это полезное сырье, которое используется на российских обогатительных предприятиях для производства обогащенного урана», — сказал он. По его словам, российская центрифужная технология обогащения урана позволяет производить обогащенный уран из обедненного «экономически-эффективным способом».

«Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж», — указал представитель компании. Он также пояснил, что материал, который остается после обогащения — «так называемые вторичные урановые хвосты», временно хранится на специальных площадках российских обогатительных комбинатов для дальнейшего использования в атомных и прочих отраслях промышленности.

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Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов

В «Росатоме» добавили, что радиоактивность и токсичность ввозимого материала меньше соответствующих показателей для природного урана, который является основным источником сырья, который используется для производства обогащенного урана в мире.

Представитель компании заявил, что утверждения экологов о ввозе радиоактивных отходов из Германии «абсолютно не соответствуют действительности и являются дезинформацией».

Ранее российское отделение Greepeace и организация «Экозащита» сообщили, что в 2019 году Россия вновь начала принимать радиоактивные отходы с уранообогатительной фабрики компании Urenco в Гронау в Германии. В Greenpeace напомнили, что в 2009 году после продолжавшейся кампании протеста Urenco и «Росатом» отказались от импорта в Россию радиоактивных доходов из Германии.

Депутат бундестага Хубертус Здебель ранее в октябре говорил, что Urenco планирует до 2022 года отправить в Россию по соглашению с «дочкой» АО «Техснабэкспорт» 12 тыс. т радиоактивных отходов. Представитель «Техснабэкспорта» (подконтролен «Росатому») заявил РБК, что любая деятельность по обращению с радиоактивными отходами реализуется при соблюдении международных и национальных стандартов.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Юлия Выродова
Теги: «Росатом», уран, радиоактивные отходы
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