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Глава МИД ФРГ высказался за проведение встречи в «нормандском формате»
Германия считает крайне желательным скорое проведение встречи в «нормандском формате», но для ее организации потребуется реальный прогресс по конкретным пунктам Минских соглашений, заявил РБК министр иностранных дел Германии Маас
Хайко Маас (слева) и Сергей Лавров (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

В среду вечером министр иностранных дел Германии проведет в Москве переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Цель визита, как сообщила в понедельник представитель МИД Германии Мария Адебар, обсудить двусторонние отношения и международные политические темы. Помимо прочего, речь пойдет об Украине, Сирии и будущем контроля над вооружениями, сообщила Адебар.

На переговорах речь пойдет об организации встречи в «нормандском формате», сообщил министр Хайко Маас в интервью РБК накануне начала своего визита, который продлится два дня. «В Восточной Украине конфликт стал печальной обыденностью. По-прежнему ежедневно происходят перестрелки. Конфликт приносит огромные страдания находящимся там людям. Мы, то есть Россия, Украина, Германия и Франция, договорились о плане действий с целью разрешить этот конфликт. Этот план зафиксирован в Минских соглашениях. Поэтому сейчас необходимо их действительно реализовать. Проведенное в Станице Луганской точечное разведение сил и средств — это хороший знак; касательно других аспектов нам еще необходимо добиться прогресса», — описал он нынешнее положение вещей. О разведении сил в Станице Луганской участники Трехсторонней контактной группы договорились в июне этого года.

«России следует воспользоваться своим влиянием, чтобы внести конструктивный вклад. Поэтому скорое проведение встречи в «нормандском формате» было бы крайне желательно, но для этого нам также потребуется перспектива реального прогресса по совершенно конкретным пунктам. Об этом мы будем говорить в Москве», — сказал он. На том, что встреча должна быть тщательно проработана, настаивает и российская сторона. Об этом говорил президент Владимир Путин в понедельник, во время своего визита во Францию.

Министр Маас также заявил о желании Германии облегчить визовые процедуры для молодежи из России. «Мы убеждены, что обмен между гражданами наших стран и открытость укрепят наши отношения. Таким образом появляется возможность для творческих подходов и обновления диалога. Данный обмен между Германией и Россией является одной из исключительно важных основ германо-российских отношений — особенно в непростые с политической точки зрения времена. В этом году Петербургский диалог продемонстрировал это вновь», — считает министр. В своем выступлении на прошедшем в июле XVIII Форуме «Петербургский диалог» министр заявил, что Германия заинтересована в диалоге с Россией по вопросам облегчения визового режима — прежде всего для молодежи.

«Что касается Шенгенских виз, то есть поездок продолжительностью менее 90 дней, то уже сейчас для целого ряда определенных групп лиц, например для школьников и студентов, предусмотрено освобождение от уплаты консульского сбора», напомнил он. «По мере возможности мы выдаем долгосрочные визы и сотрудничаем в России с многочисленными визовыми центрами, которые позволяют подать заявление ближе к дому. Мы хотим осуществить дополнительные облегчения визовой процедуры, в частности для молодежи из России. Мы обсудим с нашими партнерами по Шенгенскому соглашению, что здесь можно сделать», — сказал Маас.

Комментируя тему строительства трубопровода «Северный поток -2» и отвечая на вопрос, намерено ли правительство Германии вести дополнительные переговоры с правительством Дании министр отметил, что «Северный поток — 2» является прежде всего проектом участвующих в его реализации европейских компаний, это не проект Федерального правительства». «Тем не менее по этому вопросу мы остаемся в контакте с датской стороной. В ходе моей последней встречи с датским коллегой в июле мы обменялись мнениями и по поводу «Северного потока — 2». Датская сторона интенсивно изучает данный проект, проявляя необходимую осмотрительность», — прокомментировал Маас.

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«Северный поток-2» — это две нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Дания пока единственная страна, которая до сих пор не согласовала маршрут газопровода в своих территориальных водах. На рассмотрении в Копенгагене находятся три заявки на различные маршруты. Последняя из них была направлена в апреле 2019 года и предполагает прокладку трубы в исключительной экономической зоне Дании, к югу от острова Борнхольм.

 

Авторы: Евгений Пудовкин, Александр Атасунцев
Теги: Германия, Россия - ЕС, «нормандский формат», Украина
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