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Политика ,  
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Трамп назвал оскорбительным заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО
По словам президента США, своим заявлением французский лидер оскорбил остальные 28 государств, входящих в Североатлантический альянс
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, что НАТО переживает «смерть мозга», оскорбительно, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с генеральным секретарем организации Йенсом Столтенбергом, передает Reuters.

«НАТО служит великой цели», — сказал Трамп, добавив, что замечания Макрона стали «очень оскорбительными» для всех 28 стран альянса. (цитата по Bloomberg).

Когда президент Франции допускает такие высказывания, это «очень опасно», добавил американский лидер. По его словам, Вашингтон всегда помогает Европе.

Трамп также заявил, что стал позитивнее относиться к альянсу. «Я стал большим фанатом НАТО, потому что они [члены организации] проявили гибкость», — отметил он, похвалив Столтенберга за «хорошую работу». По словам американского лидера, за время его президентства НАТО изменилось, в том числе за счет расширения. «Это другое НАТО», — сказал он.

О том, что Североатлантический альянс переживает «смерть мозга», Макрон заявил в интервью журналу The Economist в начале ноября.

Французский лидер сообщил, что между Европой и США недостает координации, поэтому европейские государства не могут рассчитывать на США в вопросах защиты. «То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО», — сказал он.

По словам Макрона, доказательством, что НАТО переживает упадок, служит операция Турции в Сирии против поддерживаемых Западом курдских отрядов. Тот факт, что Вашингтон вывел из страны своих военных, которые оказывали помощь курдам, дал возможность Анкаре начать собственную операцию, отметил он.

Политика
Как НАТО собирается лечить «смерть мозга»

Высказывание президента Франции ранее уже вызвало критику со стороны союзников по альянсу. Особенно жесткую оценку его словам дал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, упрекнув Макрона в невыполнении обязательств перед альянсом и предложив ему проверить собственную голову «на предмет смерти мозга». Во Франции такие слова назвали оскорбительными.

Сам Макрон во время встречи со Столтенбергом назвал свои слова о «смерти мозга» альянса «полезным сигналом» для входящих в блок государств.

Авторы: Наталья Демченко, Евгений Калюков, Евгений Пудовкин
Теги: Дональд Трамп, НАТО, Эмманюэль Макрон
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