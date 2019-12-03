Трамп назвал оскорбительным заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО

По словам президента США, своим заявлением французский лидер оскорбил остальные 28 государств, входящих в Североатлантический альянс

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, что НАТО переживает «смерть мозга», оскорбительно, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с генеральным секретарем организации Йенсом Столтенбергом, передает Reuters.

«НАТО служит великой цели», — сказал Трамп, добавив, что замечания Макрона стали «очень оскорбительными» для всех 28 стран альянса. (цитата по Bloomberg).

Когда президент Франции допускает такие высказывания, это «очень опасно», добавил американский лидер. По его словам, Вашингтон всегда помогает Европе.

Трамп также заявил, что стал позитивнее относиться к альянсу. «Я стал большим фанатом НАТО, потому что они [члены организации] проявили гибкость», — отметил он, похвалив Столтенберга за «хорошую работу». По словам американского лидера, за время его президентства НАТО изменилось, в том числе за счет расширения. «Это другое НАТО», — сказал он.

О том, что Североатлантический альянс переживает «смерть мозга», Макрон заявил в интервью журналу The Economist в начале ноября.