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Политика ,  
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Париж счел оскорблением совет Эрдогана Макрону проверить голову
В Париже вызвали турецкого посла для объяснения заявлений Реджепа Эрдогана. В пятницу турецкий лидер посоветовал французскому коллеге проверить голову на смерть мозга
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Presidential Press Service / AP)

Напряженность между Парижем и Анкарой после серии заявлений лидеров стран набирает обороты. Власти Франции заявили, что в МИД будет вызван турецкий посол для объяснений, сообщает France 24.

«Давайте поясним, что это не заявление, это оскорбление», — приводит телеканал реакцию Елисейского дворца на последние заявления Реджепа Эрдогана. «Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений», — говорится в заявлении

Политика
Эрдоган посоветовал Макрону проверить свою голову на смерть мозга

Ранее в пятницу Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о «смерти мозга» НАТО и посоветовал ему самому проверить голову. «Президент Франции, господин Макрон, я говорю вам из Турции, и я скажу в НАТО: сначала проверьте вашу собственную голову на предмет смерти мозга», — сказал в пятницу Эрдоган, комментируя высказывание Макрона о «смерти мозга» Североатлантического альянса и его критику в адрес турецкой операции в Сирии.

Политика
Макрон объяснил свои слова о «смерти мозга» НАТО

Турецкий лидер упрекнул французского коллегу в том, что Франция не выполняет свои финансовые обязательства перед альянсом и не имеет полномочий находиться в Сирии. «[Сирийский] режим не приглашал вас туда», — заметил Эрдоган, обращаясь к Макрону. По словам президента Турции, заявления, подобные тем, что сделал Макрон, отражают «больное и поверхностное» понимание ситуации.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Франция, Эммануэль Макрон, Реджеп Тайип Эрдоган
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