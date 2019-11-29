Париж счел оскорблением совет Эрдогана Макрону проверить голову

В Париже вызвали турецкого посла для объяснения заявлений Реджепа Эрдогана. В пятницу турецкий лидер посоветовал французскому коллеге проверить голову на смерть мозга

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Presidential Press Service / AP)

Напряженность между Парижем и Анкарой после серии заявлений лидеров стран набирает обороты. Власти Франции заявили, что в МИД будет вызван турецкий посол для объяснений, сообщает France 24.

«Давайте поясним, что это не заявление, это оскорбление», — приводит телеканал реакцию Елисейского дворца на последние заявления Реджепа Эрдогана. «Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений», — говорится в заявлении

Ранее в пятницу Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о «смерти мозга» НАТО и посоветовал ему самому проверить голову. «Президент Франции, господин Макрон, я говорю вам из Турции, и я скажу в НАТО: сначала проверьте вашу собственную голову на предмет смерти мозга», — сказал в пятницу Эрдоган, комментируя высказывание Макрона о «смерти мозга» Североатлантического альянса и его критику в адрес турецкой операции в Сирии.