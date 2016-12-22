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Reuters узнал о «словах-табу» при подготовке коммюнике по итогам G20
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Reuters узнал о «словах-табу» при подготовке коммюнике по итогам G20
Политика, 15:29
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Reuters узнал о «словах-табу» при подготовке коммюнике по итогам G20
Впервые с 2008 года страны G20 в заявлении по итогам саммита оказались вынуждены отказаться от прямого осуждения протекционизма. Само слово «протекционизм» оказалось «вне закона» из-за позиции Дональда Трампа, пишет агентство
Фото: Ricardo Mazalan / AP

Противоречия США и Китая в сфере торговли вынудили представителей стран — участниц саммита G20 в Буэнос-Айресе отказаться от использования ряда традиционных формулировок в итоговом коммюнике, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, в число табуированых слов попали «протекционизм» и «справедливые торговые практики».

«Ряд слов, которые всегда включались в заявления по итогам саммитов G7 и G20, стал своеобразными табу. У нас были американские слова-табу и китайские», — рассказал Reuters представитель одной из европейских делегаций.

Слова о борьбе с протекционизмом — торговой политикой, при которой преимущество отдается исключительно произведенным внутри страны товарам, — вызывали недовольство Соединенных Штатов. Именно в протекционизме регулярно обвиняют Дональда Трампа его критики из-за введения заградительных пошлин и призывов защитить американских производителей. Таким образом, полагают оппоненты американского президента, он подрывает основные принципы свободной торговли.

Представители Китая, напротив, были недовольны попытками включить в итоговый документ слова о необходимости «свободной торговой практики», без каких-либо ограничений. Это стало следствием критики в адрес Пекина из-за демпинга китайских товаров, субсидий, которые КНР выделяет промышленным предприятиям вопреки принципам ВТО, и кражи интеллектуальной собственности.

Слова о необходимости борьбы с протекционизмом и приверженности свободной торговле включались в итоговые заявления всех саммитов «Большой двадцатки» с момента первой встречи лидеров стран неформального клуба в Вашингтоне в 2008 году. Однако в этом году слово «протекционизм» из коммюнике было исключено.

В заявлении также было указано, что группа G20 поддерживает «необходимость реформы ВТО для повышения эффективности ее функционирования». Это, отмечает Reuters, может считаться победой американской делегации над китайской в связи с тем, что именно Вашингтон критикует ВТО за неспособность удержать Пекин от нарушающих принципы организации действий.

Результатом переговоров Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Буэнос-Айресе стало соглашение, согласно которому, Вашингтон и Пекин не будут вводить взаимные пошлины по меньшей мере еще 90 дней. Изначально предполагалось, что с 1 января США введут тарифы размером 25% на китайские товары на общую сумму около $200 млрд, однако после саммита G20 в соответствии с договоренностью США и КНР вступят в торговые переговоры в попытке урегулировать имеющиеся противоречия.

Россия и другие страны БРИКС призвали G20 осудить санкции и протекционизм
Политика

Россия на саммите G20 в числе прочих стран БРИКС выступила против протекционизма, санкций и торговых войн. «Это очень серьезно повлияет на глобальную экономику. Это не тот путь, по которому должно идти мировое сообщество, потому что здесь только негатив», — пояснял позицию российской стороны глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: G20 , протекционизм , Торговля
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