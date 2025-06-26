МАГАТЭ заявило, что не может отследить 400 кг обогащенного Ираном урана

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) лишилось возможности отслеживать иранский обогащенный уран после начала вооруженного конфликта Израиля и Ирана. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси, передает FranceInfo.

Гросси сказал, что Иран где-то хранит 400 кг обогащенного до 60% урана, но «МАГАТЭ потеряло видимость этого материала с момента начала боевых действий».

Вместе с тем, Иран обязан показать местоположение этого урана инспекторам МАГАТЭ, так как Иран подписал Договор нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — это международный многосторонний документ, направленный на предотвращение распространения ядерного оружия в мире. Он был открыт для подписания в 1968 году, а вступил в силу 5 марта 1970-го. Иран присоединился к ДНЯО в 1970 году, однако с 2000-х годов его подозревают в нарушении этого соглашения и наличии программы по разработке атомного оружия. В 2015 году Тегеран подписал соглашение о ядерной сделке с Великобританией, Китаем, Россией, США, Францией и Германией. По нему Иран отказался от обогащения урана выше определенного уровня в обмен на снятие санкций. Однако в 2018 году США покинули ядерную сделку и восстановили санкции, а Иран вернулся к производству обогащенного урана.

Гросси также подчеркнул, что МАГАТЭ ранее заявило, что «даже если у Ирана есть разрозненные элементы и материалы, нельзя утверждать, что у него есть ядерное оружие». Кроме того, международное право запрещает атаковать ядерные объекты.

Ранее Гросси также сказал, что несмотря на удары Израиля и США значительная часть обогащенного в Иране урана, вероятно, уцелела, поскольку Тегеран мог вывезти его из ядерных центров.

Иран сообщил МАГАТЭ, что примет меры для защиты ядерных материалов и оборудования, сказал Гросси. Чтобы проверить данные, нужно вернуть инспекторов МАГАТЭ на иранские ядерные объекты.

В Иране ранее сообщали, что эвакуируют запасы обогащенного урана с ключевых ядерных объектов Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, которые атаковали Израиль и США.