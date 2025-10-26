 Перейти к основному контенту
Зеленский заявил о боях в Покровске после данных об окружении там ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Утром Путину доложили об окружении на красноармейском (покровском) направлении 5,5 тыс. военных ВСУ. Зеленский признал сложную ситуацию в Покровске и окрестностях
Фото: Anatolii Stepanov / Reuters
Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В Покровске (Красноармейске) в Донбассе сложилась тяжелая ситуация, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Россияне сосредоточили [в районе Покровска] свою основную ударную группу <...> это создает сложную ситуацию и в Покровске, и во всех соседних районах. Жесткие бои в городе, на подступах к городу, есть ДРГ в городе. Тяжело с логистикой», — сказал он в ежедневном видеообращении.

Утром Кремль сообщил о посещении Владимиром Путиным одного из пунктов управления Объединенной группировки войск и совещании с главой Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировок в зоне военной операции. На совещании стало известно, что на красноармейском направлении в окружении оказались 5,5 тыс. военнослужащих ВСУ.

«Блокирована крупная группировка Вооруженных сил Украины в составе 31 батальона, в том числе соединения 25-й воздушно-десантной, 79-й десантно-штурмовой и 68-й егерских бригад, а также 35-й и 38-й бригад морской пехоты, 425-го отдельного штурмового полка и 153-й и 155-й механизированных бригад», — сообщил Герасимов.

Глава Покровска назвал число оставшихся в городе жителей
Политика
Фото: Diego Fedele / Getty Images

Сам глава Генштаба 25 октября проинспектировал группировку войск «Центр», выполняющую задачи на красноармейском направлении. В октябре группировка заняла несколько населенных пунктов в непосредственной близости от Красноармейска — это, в частности, пригородные Новопавловка и Чунишино, а также несколько поселений близ расположенного по соседству города Мирнограда (Димитрова) — например, Балаган и Московское. О ситуации в самом Красноармейске Минобороны не сообщало.

