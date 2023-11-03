Путин заявил, что Россия перестает быть бензоколонкой

Впервые Россию страной-бензоколонкой назвал сенатор-республиканец США Джон Маккейн в 2014 году. Путин уверен, что так называть Россию уже нельзя — она превращается в самодостаточную страну

На территории предприятия «Промышленная компания» Втормет» — крупнейшего в России центра утилизации автомобилей (Фото: Андрей Стенин / РИА Новости)

Россия превращается в самодостаточную и суверенную страну из «бензоколонки», заявил президент Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты России. Трансляцию выступления вел телеграм-канал администрации президента.

По словам Путина, Россия становится страной, структуру экономики которой на 43% занимает перерабатывающее производство. «Как нам когда-то говорили, тыкали пальцем, что мы бензоколонка, а не экономика, вот когда все это меняется, когда мы становимся самодостаточными, тогда будет меньше желающих исключать нас из каких-то организаций», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что чем Россия будет сильнее «в экономическом плане, в военном, во внутриполитическом», тем меньше будет желания у кого бы то ни было ее «откуда-то исключать». По его словам, чем больше у России будет самодостаточности, тем больше будет «желающих извиниться и пригласить к совместной работе по самым различным направлениям деятельности».

В марте 2022 года Россию исключили из Совета Европы из-за начала военной операции на Украине. При этом Москва решила выйти из СЕ еще до голосования: министр иностранных дел Сергей Лавров уведомил об этом генсекретаря организации за день до голосования по исключению России. По словам главы российской делегации России в ПАСЕ Петра Толстого, Москва решила выйти из организации «в разгар очередной антироссийской дискуссии». Он подчеркнул, что Россия покинула СЕ «по собственной воле».

24 февраля 2023 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приостановила членство России. Росфинмониторинг назвал это решение политическим. Россия принимала участие в ФАТФ с 2003 года.

Впервые страной-бензоколонкой Россию назвал сенатор-республиканец Джон Маккейн после начала конфликта на Украине в 2014 году. Маккейн умер 25 августа 2018 года.

1 сентября 2020 года Путин вспомнил его слова и заявил, что Россия, преодолевая пандемию COVID-19, показала, что она не «страна-бензоколонка», а государство с «ярко выраженными новыми технологическими возможностями».

В декабре 2020 года Путин также заявил, что Россию уже нельзя считать страной-бензоколонкой. Тогда он отметил, что 70% российского бюджета формируются не за счет нефтегазовых доходов, и если кто-то захочет представить Россию как бензоколонку, то это «уже не имеет под собой реальных оснований».

19 августа 2023 года верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель сказал, что российская экономика слишком мала по сравнению с экономиками «настоящих геополитических игроков». В связи с этим, по его мнению, Россия представляет собой «бензоколонку, у владельца которой есть атомная бомба».