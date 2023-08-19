Боррель назвал Россию «бензоколонкой с атомной бомбой»

Жозеп Боррель (Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российская экономика слишком мала по сравнению с экономиками настоящих геополитических игроков, страна скорее представляет из себя «бензоколонку, у владельца которой есть атомная бомба». Об этом в интервью газете El Pais заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Говоря об отношениях Евросоюза и Китая, Боррель отметил, что Пекин, в отличии от Москвы, является «настоящим геополитическим игроком», с которым сегодня есть небольшие разногласия.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы способствовать поляризации международной системы, которая приводит к биполярному миру и вызывает появление двух конкурирующих технологических систем, заставляющих всех выбирать между одной или другой. Очевидно, что мы близки с США, но это не значит, что у нас нет своих интересов», — добавил глава европейской дипломатии.

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