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Путин отказался считать Россию «страной-бензоколонкой»

Обращаясь к школьникам во время всероссийского открытого урока президент назвал один из выводов от эпидемии коронавируса SARS-CoV-2
Владимир Путин в Ново-Огарево во время Всероссийского открытого урока
Владимир Путин в Ново-Огарево во время Всероссийского открытого урока (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Пандемия коронавирусной инфекции показала, что Россия — государство с передовыми технологиями, а не «страна-бензоколонка». Об этом заявил президент Владимир Путин во время всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать» в формате видеоконференции. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Президент отметил, что в целом учебным заведениям по всей стране удалось перейти на дистанционный формат обучения. По его словам, это свидетельствует о том, что Россия оказалась технологически готова к вызовам, с которыми столкнулась в результате пандемии.

«Это значит, что у нас еще много над чем нужно работать, но это говорит о том, что мы все-таки не только «страна-бензоколонка», как некоторые пытаются нас представить, а страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями», — сказал Путин.

Путин заявил о возвращении школ к привычной работе
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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские учебные заведения, в том числе школы и вузы, весной перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Такой формат занятий сохранился до конца учебного года.

В новом учебном году занятия в школах начались в очном формате. При этом в образовательных учреждениях сохраняются ограничения. Так, в школах отменяется единый звонок на перемену, чтобы у каждого класса был свой график и школьники меньше пересекались друг с другом. Питание школьников также организовано по графику. Кроме того, за каждым классом закрепят отдельный кабинет, куда к ученикам будут приходить учителя по разным предметам.

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Во время введения режима самоизоляции в некоторых регионах России были введены системы электронных пропусков, которые управлялись с мобильного приложения. Была также разработано и внедрено приложение «Социальный мониторинг», которое позволяло контролировать соблюдение самоизоляции гражданами, у которых был диагностирован COVID-19.

Страной-бензоколонкой Россию впервые назвал сенатор-республиканец Джон Маккейн после начала конфликта на Украине в 2014 году. «Россия — это бензоколонка, которая притворяется страной», — сказал он тогда в интервью телеканалу CNN. В интервью РБК в 2015 году Маккейн заявил, что администрация Барака Обамы, который был тогда президентом США, слишком компромиссно настроена по отношению к России. Маккейн умер 25 августа 2018 года.

Авторы: Анастасия Курносова, Владислав Гордеев
Теги: Владимир Путин, коронавирус, технологии
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