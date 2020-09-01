Путин отказался считать Россию «страной-бензоколонкой»

Обращаясь к школьникам во время всероссийского открытого урока президент назвал один из выводов от эпидемии коронавируса SARS-CoV-2

Владимир Путин в Ново-Огарево во время Всероссийского открытого урока (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Пандемия коронавирусной инфекции показала, что Россия — государство с передовыми технологиями, а не «страна-бензоколонка». Об этом заявил президент Владимир Путин во время всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать» в формате видеоконференции. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Президент отметил, что в целом учебным заведениям по всей стране удалось перейти на дистанционный формат обучения. По его словам, это свидетельствует о том, что Россия оказалась технологически готова к вызовам, с которыми столкнулась в результате пандемии.

«Это значит, что у нас еще много над чем нужно работать, но это говорит о том, что мы все-таки не только «страна-бензоколонка», как некоторые пытаются нас представить, а страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями», — сказал Путин.

Российские учебные заведения, в том числе школы и вузы, весной перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Такой формат занятий сохранился до конца учебного года.