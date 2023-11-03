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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Мэрия Махачкалы предупредила о последствиях для участников схода 5 ноября

Власти Махачкалы предупредили о последствиях за несогласованные митинги
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Администрация Махачкалы призвала жителей отказаться от участия в несанкционированных митингах. 29 октября в аэропорту дагестанской столицы произошли беспорядки из-за прибытия рейса из Израиля
Фото: Муса Салгереев / ТАСС
Фото: Муса Салгереев / ТАСС

Власти Махачкалы призвали жителей отказаться от участия в несанкционированных митингах, а в противном случае пригрозили серьезными последствиями.

Администрация города в телеграм-канале написала, что сейчас «сторонние силы продолжают пытаться манипулировать сознанием» и призывают жителей Дагестана «выйти на несанкционированную акцию 5 ноября».

«Администрация города Махачкалы призывает жителей городского округа воздержаться от участия в любого рода несанкционированных сходах. Призываем вас проявить сознательность и не поддаваться на провокации», — говорится в сообщении. Власти напомнили, что ответственность за противоправные действия неизбежно понесут как участники митингов, так и те, кто к ним призывал.

По словам властей, накануне был проведен форум, на котором обсуждался палестино-израильский конфликт, в том числе оказание гуманитарной помощи жителям Газы. В нем приняли участие более 1 тыс. человек.

В Следственном комитете напомнили, что за участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Для организаторов предусмотрено наказание до 15 лет заключения.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки из-за прибывшего рейса из Израиля. Толпа ворвалась в здание аэропорта Уйташ, а потом на взлетно-посадочную полосу. Аэропорт был временно закрыт.

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При беспорядках пострадали 20 человек, в том числе девять полицейских. Были задержаны более 80 человек, 15 из них арестовали на срок от трех до десяти суток. Всего в инциденте в аэропорту, по оценкам источников РБК, участвовали 1,2 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК (массовые беспорядки).

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что телеграм-канал «Утро Дагестана», в котором публиковались призывы выходить на митинги, «контролируется и регулируется с территории Украины предателями, бандеровцами». Канал «Утро Дагестана» был заблокирован. Той же мерой пригрозил основатель мессенджера Павел Дуров другим телеграм-каналам, которые призывают к насилию и нарушают правила «всего цивилизованного мира».

Президент Владимир Путин возложил ответственность за беспорядки на «агентуру западных спецслужб». Они были инспирированы в том числе через социальные сети, «не в последнюю очередь с территории Украины», заявил он.

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Теги
Елена Чернышова
Махачкала митинг беспорядки Израиль сектор Газа ХАМАС
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