Израиль назвал неосудивших ХАМАС сторонниками боевиков

МИД Израиля исключил возможность нейтралитета в конфликте и назвал страны, не поддерживающие его право на самооборону, сторонниками ХАМАС. Накануне постпред России при ООН заявил, что у Израиля, как у оккупанта, такого права нет.

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Израиль считает страны, не осудившие палестинскую группировку ХАМАС за атаку 7 октября, ее сторонниками, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайат на брифинге для иностранных журналистов.

«Я хочу послать очень четкий сигнал международному сообществу: если вы не осуждаете ХАМАС, если вы не поддерживаете право Израиля на самооборону, то вы поддерживаете ХАМАС», — сказал Хайат. Представитель израильского ведомства также подчеркнул, что о нейтральной позиции по палестино-израильскому конфликте не может быть речи: «вы либо на стороне Израиля, либо на стороне ХАМАС».

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал США и другие западные страны за заявления о наличии у Израиля права на самооборону, «хотя как у оккупирующей державы у него такого права нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году». Данное заключение было вынесено в связи возведением Израилем стены на территории сектора Газа и призвало еврейское государство прекратить строительные работы и возместить причиненный им ущерб. В документе в частности отмечалось, что «Израиль не может ссылаться на право на самооборону или на состояние необходимости как на обстоятельство, не позволяющее признать противоправный характер строительства стены».

21 июля 2004 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к Израилю подчиниться консультативному заключению Международного суда. В 2005 году, в рамках одностороннего плана размещения, израильское правительство вывело все военные подразделения и израильские поселения с территории сектора Газа, завершив тем самым 38-летнюю оккупацию анклава.

Отвечая на вопрос РБК о том, связаны ли его слова с заявлением российского постпреда, представитель МИД Израиля вновь повторил, что Израиль считает страны, отрицающие его право на самооборону, сторонниками ХАМАС. «Я выразился настолько ясно, насколько могу», — добавил Хайат.

26 октября Москву с визитом посетила делегация ХАМАС во главе с замглавы политбюро движения Мусой Абу Марзуком. В Израиле прошедшие переговоры оценили резко негативно, назвав встречу российских дипломатов с представителями группировки как «непристойный шаг, который поддерживает терроризм и узаконивает зверства террористов ХАМАС».

Комментируя скандал вокруг визита ХАМАС, официальный представитель МИД России Мария Захарова признала, что двусторонние отношения с Израилем не лишены проблемных вопросов, но выразила уверенность в дальнейшем укреплении связей «с учетом их эксклюзивности» (цитата по «РИА Новости»).

После начала войны Израиля с ХАМАС Россия осудила нападение боевиков. Но при этом российский президент Владимир Путин напомнил, что Москва всегда выступала за исполнение решений Совета Безопасности ООН, то есть за создание двух суверенных стран — Израиля и Палестины.