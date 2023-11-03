Гуцериев назвал вещи, поставленные под удар беспорядками в Дагестане

Гуцериев отметил, что на Кавказе народы исторически жили вместе, в том числе это касалось и евреев, поэтому неясно, как там могли случиться погромы. Те, кто устроил их, также поставили под удар развитие туризма в Дагестане

Михаил Гуцериев (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Участники антиеврейских беспорядков в Махачкале творили произвол, забыв историю и традиции Кавказа, а также поставив под удар усилия властей по развитию Дагестана как туристического региона, заявил в колонке для «Российской газеты» бизнесмен Михаил Гуцериев, ингуш по национальности.

Кавказ, по словам Гуцериева, всегда был местом, где наблюдалось «единство всех народов и религий», об антисемитизме там слышали «от приехавших из других регионов родственников, из газетных статей и книг», и евреи много лет живут там «рука об руку» с другими народами. Поэтому возникает вопрос, как там могли произойти такие беспорядки, какие были в ночь с 29 на 30 октября в махачкалинском аэропорту.

«Я разделяю эту боль [из-за событий на Ближнем Востоке], но не могу найти ни одного оправдания произошедшему 29 октября в Дагестане. Более того, я глубоко убежден, что зло, позорно прикрывающееся благородными лозунгами справедливости и защиты ближних, заслуживает еще большего порицания и сурового наказания», — пишет Гуцериев.

Он приводит несколько исторических примеров, в частности, «достойных» личностей горских евреев, оставивших след в истории Кавказа, и отмечает, что у погромщиков «представления о достоинстве сильно расходятся с убеждениями их предков».

«На фронтах Великой Отечественной войны сражались деятели культуры: драматург Юно Семенов, писатели Михаил Бахшиев и Хизгил Авшалумов, поэты Борис Гаврилов, Манувах Дадашев, Даниил Атнилов и многие другие. Все они — горские евреи», — пишет он.

Гуцериев также указывает, что беспорядки несли «экономико-социальные последствия», ведь в Дагестане начал активно развиваться туризм, были вложены средства в эту сферу, теперь же придется потратиться на восстановление аэропорта.

«Все это было поставлено под удар. Только созидание идет людям во благо. Разрушителей и мелких провокаторов история сотрет из памяти народа», — заключил бизнесмен.

Гуцериев родился в 1958 году в Казахстане в многодетной ингушской семье, которая была депортирована в республику. Позднее она переехала в Грозный. Об этом периоде бизнесмен в своей статье пишет, что в городе были «целые еврейские кварталы», где все жили и росли вместе без разделения по национальному или религиозному признаку.

В ходе погрома в аэропорту Махачкалы в здание вошла толпа, которая намеревалась найти пассажиров прибывшего из Тель-Авива рейса. Затем они прорвались на взлетно-посадочную полосу. В результате погрома пострадали 20 человек, среди них были полицейские.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 212 УК (массовые беспорядки) после случившегося. Были задержаны 80 человек. По данным на 1 ноября, 15 человек были арестованы на срок от трех до десяти суток, еще двоим дали обязательные работы по 60 часов.



Президент Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что погромы были инспирированы в том числе через социальные сети, «не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб».