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Минобороны назвало временную замену Лапину на посту командующего ЦВО

Врио командующего войсками ЦВО вместо генерала Лапина назначен Линьков
Лапин был отстранен от должности командующего группировкой российских войск «Центр» в СВО в конце октября. Генерал также командует войсками ЦВО, однако, по словам источника URA.RU, после отстранения он решил уйти в отпуск
Александр Линьков
Александр Линьков (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Начальник организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Александр Линьков будет временно исполнять обязанности командующего войсками ЦВО на время отсутствия генерал-майора Александра Лапина. Об этом «Коммерсанту» сообщили в пресс-службе ЦВО.

Помимо командования войсками ЦВО, Лапин ранее занимал должность командующего группировкой российских войск «Центр» в военной операции на Украине, однако в конце октября был отстранен. Тогда же источник URA.RU в Минобороны сообщил, что Лапин написал рапорт и взял трехнедельный отпуск.

Александр Лапин родился в 1964 году в Казани, ему 58 лет. В 2017 году его назначили начальником штаба группировки российских войск в Сирии, в ноябре того же года он возглавил командование Центрального военного округа. С октября 2018 года по январь 2019-го Лапин командовал группировкой войск в Сирии. В ходе операции на Украине командовал группировкой «Центр», которая принимала участие в боях за Лисичанск. 4 июля ему присвоили звание Героя России.

На должности командующего войсками в зоне проведения СВО Лапина неоднократно критиковали глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Так, за двое суток до отстранения генерала Кадыров обвинил его в прорыве линии обороны на артемовском направлении. Глава Чечни тогда отметил, что для того чтобы остановить продвижение противника, было принято решение о снятии обороны города Рубежное и переброске одного усиленного батальона и одной роты.

Заявление Кадырова последовало за публикацией Пригожина, который заявил, что те бойцы, которые сегодня действуют эффективно, прошли десятки войн, в то время как многие из тех, «кто являются так называемыми кадровыми, не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать». «Необходима работа над ошибками, в том числе и тактическими, и кадровыми. Пускай пахари дальше работают ради победы и минимизации потерь, а бездельники, Рамзан Ахматович знает, о ком я говорю, должны немедленно убраться», — подчеркнул основатель ЧВК Вагнера.

Помимо этого, глава Чечни ранее заявлял, что к «сдаче» Красного Лимана привел «армейский непотизм», а обороной города руководил именно Лапин. «Генерал-полковник выставил на всех рубежах лиманского направления мобилизованных бойцов из ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов», — указывал Кадыров.

По данным Минобороны, союзные войска были отведены из Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя реакцию Кадырова, призвал «даже в тяжелые моменты» исключать эмоции «из каких-либо оценок».


 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Александр Лапин Минобороны ЦВО Военная операция на Украине
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