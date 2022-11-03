Сальдо обвинил Киев в попытке «парализовать» эвакуацию мирных жителей

Киевские силы знали, что в здании администрации Голой Пристани военных нет и не было, то есть «сознательно пытались убить гражданских», которые помогали с эвакуацией, отметил Сальдо. Он заверил, что эвакуацию продолжат

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Киевские силы обстрелом Голой Пристани (Скадовский район Херсонской области на левом берегу Днепра) пытались парализовать эвакуацию мирных жителей из опасных мест, заявил глава региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.

«Представителям киевского режима было прекрасно известно, что в здании администрации нет и не было военных, там круглосуточно работали только гражданские специалисты, организовывавшие эвакуацию. Более того, в здании ночевали и члены их семей. То есть украинские террористы сознательно пытались убить гражданских специалистов, которые помогали эвакуироваться мирным жителям Голопристанского муниципального округа», — заявил он.

По мнению Сальдо, силы Киева таким образом хотят сделать из жителей Херсонской области заложников и «создать сложности российским военным, как это было в Мариуполе».

Глава региона отметил, что власти Херсонской области не позволят этого сделать и продолжат эвакуацию, всех жителей вывезут безопасные места.

О том, что украинские военные обстреляли администрацию города Голая Пристань, ранее 3 ноября сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Здание полностью разрушено, пострадавших нет, уточнил он. По данным херсонских властей, украинские военные обстреляли здание администрации РСЗО HIMARS, эпицентром попадания стал кабинет главы администрации Голопристанского муниципального округа Геннадия Недялкова.

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18 октября Сальдо объявил о вывозе жителей муниципалитетов, расположенных на правом берегу Днепра, на левый. Он заявил, что Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления, также есть опасность затопления территорий в случае разрушения Каховской ГЭС. На левый берег переехала и администрация Херсонской области. Позднее зону эвакуации расширили на 15 км по обе стороны от Днепра.

Завершить эвакуацию планируется в ближайшие три дня, отмечал глава региона 1 ноября. Накануне власти приостановили движение гражданских транспортных средств через Днепр, речь идет о речных такси, баржах и других судах.