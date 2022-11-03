Пушилин объявил о новом обмене пленными с Украиной: 107 военных вернутся в Россию

Пушилин анонсировал обмен пленными с Украиной по формуле «107 на 107»

Обмен состоится 3 ноября. Среди 107 пленных, которых получит российская сторона, более половины — жители ДНР и ЛНР, добавил Пушилин

Фото: Александр Гармаев / ТАСС

Российская и украинская стороны сегодня обменяются пленными: Москва вернет 107 военных и столько же передадут Киеву, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. Украине отдаем столько же пленных, в основном опять вэсэушников», — написал он в телеграм-канале. По словам Пушилина, среди бойцов, которых вернут России, 65 человек из ДНР и ЛНР.

Последний раз врио главы республики объявлял об обмене 29 октября. Тогда стороны вернули друг другу по 50 солдат. В Минобороны сказали, что освобожденных российских военнослужащих доставят в Москву для лечения и реабилитации.

О предыдущем обмене сообщала украинская сторона. По словам главы офиса президента Андрея Ермака, 26 октября Киев вернул десять военнослужащих и тело участвовавшего в конфликте на стороне ВСУ американца.

17 октября стороны должны были обменяться пленными в формате «110 на 110», но «две женщины отказались ехать на Украину и решили остаться в России», поэтому Москва передала Киеву только 108 человек.