Украина сообщила, что вернула десять военнопленных и тело американца
Киев и Москва провели обмен пленными, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, Украина вернула десять военнослужащих, в том числе одного офицера. Кроме того, Киеву передали тело участвовавшего в конфликте на стороне ВСУ американца Джошуа Алана Джонса.
Российская сторона об обмене не сообщала. РБК обратился за комментарием в офис уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.
Последний обмен пленными между сторонами конфликта состоялся 17 октября. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Москва получила 110 человек, Киев — 108 (предполагался обмен в формате 110 на 110, но «две женщины отказались ехать на Украину и решили остаться в России»).
Москва передала украинской стороне в основном женщин. Ермак рассказал, что на Украину вернулись 37 человек, плененных на мариупольском заводе «Азовсталь». В числе вернувшихся в Россию оказались 72 моряка с гражданских судов. Незадолго до этого Киев сообщал, что вернул 32 военных и тело израильтянина.