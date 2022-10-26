Украина сообщила, что вернула десять военнопленных и тело американца

Глава офиса президента Андрей Ермак сообщил о новом обмене пленными, в Москве эту информацию пока не подтверждали. По словам Ермака, на Украину вернули одного офицера, девять рядовых и сержантов и тело погибшего гражданина США

Андрей Ермак (Фото: Владимир Тарасов / Keystone Press Agency / Global Look Press )

Киев и Москва провели обмен пленными, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, Украина вернула десять военнослужащих, в том числе одного офицера. Кроме того, Киеву передали тело участвовавшего в конфликте на стороне ВСУ американца Джошуа Алана Джонса.

Российская сторона об обмене не сообщала. РБК обратился за комментарием в офис уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Последний обмен пленными между сторонами конфликта состоялся 17 октября. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Москва получила 110 человек, Киев — 108 (предполагался обмен в формате 110 на 110, но «две женщины отказались ехать на Украину и решили остаться в России»).

Москва передала украинской стороне в основном женщин. Ермак рассказал, что на Украину вернулись 37 человек, плененных на мариупольском заводе «Азовсталь». В числе вернувшихся в Россию оказались 72 моряка с гражданских судов. Незадолго до этого Киев сообщал, что вернул 32 военных и тело израильтянина.