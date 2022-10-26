Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 октября
EUR ЦБ: 61,57 (+1,1) Инвестиции, 16:38
Курс доллара на 27 октября
USD ЦБ: 61,43 (+0,1) Инвестиции, 16:38
Как бизнесу покупать электроэнергию у независимого поставщика РБК и РН-Энерго, 16:53
FESCO подала иск против Зиявудина Магомедова и пяти компаний на ₽80 млрд Бизнес, 16:52
Правозащитник сообщил о первом деле из-за ухода мобилизованного из части Общество, 16:47
Украина сообщила, что вернула десять военнопленных и тело американца Политика, 16:46
Госдума одобрила призыв по мобилизации судимых за тяжкие преступления Общество, 16:42
Самый популярный российский бегун уехал из страны Спорт, 16:38
Хозяин Ethereum-кошелька сделал перевод в $22 млн после 6 лет бездействия Крипто, 16:33
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Носороги на черепашьих бегах»: как оценить потенциал художника РБК Стиль и Tinkoff Private, 16:30
Генсек НАТО сообщил о планах провести переговоры с Эрдоганом в Турции Политика, 16:30
Военная операция на Украине. Карта Политика, 16:23
В России впервые проверят по УК отказ верующих от участия в спецоперации Политика, 16:22
Зеленский подписал закон о национализации системообразующих банков Политика, 16:13
Почему мы думаем иррационально и как это исправить: говорит Стивен Пинкер Pro, 16:12
В Goldman Sachs допустили обвал S&P 500 еще на 25% Инвестиции, 16:11
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Украина сообщила, что вернула десять военнопленных и тело американца

Глава офиса президента Украины Ермак сообщил о новом обмене пленными с Россией
Глава офиса президента Андрей Ермак сообщил о новом обмене пленными, в Москве эту информацию пока не подтверждали. По словам Ермака, на Украину вернули одного офицера, девять рядовых и сержантов и тело погибшего гражданина США
Андрей Ермак
Андрей Ермак (Фото: Владимир Тарасов / Keystone Press Agency / Global Look Press )

Киев и Москва провели обмен пленными, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, Украина вернула десять военнослужащих, в том числе одного офицера. Кроме того, Киеву передали тело участвовавшего в конфликте на стороне ВСУ американца Джошуа Алана Джонса.

Российская сторона об обмене не сообщала. РБК обратился за комментарием в офис уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Последний обмен пленными между сторонами конфликта состоялся 17 октября. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Москва получила 110 человек, Киев — 108 (предполагался обмен в формате 110 на 110, но «две женщины отказались ехать на Украину и решили остаться в России»).

Москва передала украинской стороне в основном женщин. Ермак рассказал, что на Украину вернулись 37 человек, плененных на мариупольском заводе «Азовсталь». В числе вернувшихся в Россию оказались 72 моряка с гражданских судов. Незадолго до этого Киев сообщал, что вернул 32 военных и тело израильтянина.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Украина обмен пленными
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Омбудсмен ЛНР рассказала об обращении ВСУ с ранеными военнопленными
Политика
Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной по формуле «110 на 110»
Политика
ЛНР и Украина обменялись пленными
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter