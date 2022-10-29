Пушилин сообщил об обмене пленными по формуле 50 на 50
Россия и Украина обменялись пленными по формуле 50 на 50. Об этом в своем телеграм-канале написал врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Сегодня проходит очередной обмен с Киевом по формуле 50 на 50. Украине отдаем в основном «вээсушников», — написал Пушилин.
Среди 50 российских военнопленных семеро из ДНР, двое — из ЛНР.
Предыдущий обмен пленными состоялся 26 октября. О нем сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Украина вернула десять военнослужащих, в том числе одного офицера. Кроме того, Киеву передали тело участвовавшего в конфликте на стороне ВСУ американца Джошуа Алана Джонса.
17 октября Пушилин сообщил, что Москва получила 110 человек, Киев — 108 (предполагался обмен в формате 110 на 110, но «две женщины отказались ехать на Украину и решили остаться в России»).
Москва передала украинской стороне в основном женщин. Ермак рассказал, что на Украину вернулись 37 человек, плененных на мариупольском заводе «Азовсталь». В числе вернувшихся в Россию оказались 72 моряка с гражданских судов. Незадолго до этого Киев сообщал, что вернул 32 военных и тело израильтянина.