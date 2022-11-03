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Песков заявил об отсутствии дискуссий в Кремле по смертной казни

Песков ответил на слова Медведева о возможности возвращения смертной казни
О возможности возвращении смертной казни несколько раз говорил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Однако и председатель Конституционного суда, и глава профильного комитета Совета Федерации говорили о невозможности этого
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

В Кремле не обсуждают возможность отмены в России моратория на смертную казнь. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, в настоящий момент дискуссии [на этот счет] не ведется», — сказал Песков журналистам.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 2 ноября допустил возможность отмены моратория на смертную казнь «в случае необходимости». Он написал в телеграм-канале, что это может быть ответом на действия «жовто-блакитных диверсантов» в стране и граждан, поджигающих военкоматы. «В современной России действует мораторий на смертную казнь. Весьма гуманно. В отличие, кстати, от всех крупнейших стран с ядерным оружием (США, КНР, Индии). Хотя, еще раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», — отметил Медведев, имеющий юридической образование.

Бывший президент напомнил, что во время Великой Отечественной войны «с саботажниками, которые по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в тылу, никто не цацкался» — их расстреливали «без суда и следствия».

Медведву заочно ответил глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас, написав в телеграм-канале, что возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен, и такую позицию отстаивает председатель российского Конституционного суда Валерий Зорькин.

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Летом 2022 года Зорькин пояснял «сторонникам отмены моратория на смертную казнь», что возврат к ней невозможен ни парламентским законом, ни референдумом, ни поправкой к Конституции. «В силу требований ныне действующей Конституции единственно приемлемый для этого способ — это принятие новой Конституции», — заявил он.

По словам председателя КС, при действующем правовом режиме и действующей Конституции «в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни».

В ст. 20 Конституции России говорится, что «смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей». Смертная казнь в качестве меры наказания также присутствует в Уголовном кодексе. В 1999 году Конституционный суд утвердил мораторий на смертную казнь в России.

В то же время мораторий на смертную казнь отсутствует в Донецкой народной республике (ДНР), которая в конце сентября вошла в состав России.

Медведев не в первый раз говорит о возможности возвращения смертной казни. Весной, после начала военных действий на Украине, Россия объявила о выходе из Совета Европы, а с сентября перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), выйдя из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Тогда зампред Совбеза заявлял, что ограничений на возвращение смертной казни в России теперь нет. «Если все будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными: если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены», — говорил он. Однако в Кремле и Совете Федерации такую возможность исключали.

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Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Денис Ворошилов Денис Ворошилов
смертная казнь Кремль обсуждение Дмитрий Песков Россия

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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