Клишас ответил Медведеву о смертной казни позицией Конституционного суда

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен, написал глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас в телеграм-канале.

«Возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен. Такую позицию публично отстаивает председатель КС Зорькин В.Д.», — пояснил Клишас.

Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что мораторий на смертную казнь в России может быть отменен «в случае необходимости». Он назвал это вопросом средств защиты «интересов наших людей, государства и общества», поскольку в стране стали действовать «разнообразные жовто-блакитные диверсанты».

Зорькин летом пояснил «сторонникам отмены моратория на смертную казнь», что возврат к ней невозможен ни парламентским законом, ни референдумом, ни поправкой к Конституции. «В силу требований ныне действующей Конституции единственно приемлемый для этого способ — это принятие новой Конституции», — заявил он.



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