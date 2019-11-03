Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 64,03 (+0,26) Quote, 01 ноя, 12:29
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 71,48 (+0,29) Quote, 01 ноя, 12:29
Синоптики пообещали москвичам «аномальное тепло» 5 ноября Общество, 13:13 Внуково сообщило о поломке сортировщика багажа в аэропорту Общество, 12:53 Ковалева госпитализировали после нокаута в бою с Альваресом Спорт, 12:51 Путин поздравил Александра Градского с юбилеем Общество, 12:49 Патриарх Кирилл передал грамоту о присоединении к РПЦ приходов в Европе Общество, 12:28 В СК заявили о прогрессе в деле об убийстве сотрудника МВД Ингушетии Общество, 12:19 Мюллер выявил роль Манафорта в теме «украинского вмешательства» в выборы Политика, 12:15 Масвидаль победил Диаса в главном бою турнира UFC 244 Спорт, 11:42 Журналист Евгений Киселев сообщил о переезде Аркадия Бабченко с Украины Политика, 11:40 Роскошь и инвестиции: как состоятельные люди вкладывают в себя и будущее РБК и Райффайзенбанк, 11:39 Бастрыкин взял под контроль дело об изнасиловании и избиении в Забайкалье Общество, 11:30 ТАСС узнал о проверке 9 человек из-за убийства главы центра «Э» Ингушетии Общество, 11:03 Глава РЭО назвал условие для ввода штрафов за нераздельный сбор мусора Общество, 11:00 В Омске автомобиль без водителя сбил женщину с ребенком Общество, 10:51
Политика ,  
0 
Мюллер выявил роль Манафорта в теме «украинского вмешательства» в выборы
По данным из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, экс-глава штаба Трампа еще в 2016 году настаивал на том, что взлом почты демократов был осуществлен из Украины, а не из России
Пол Манафорт (Фото: Yuri Gripas / Reuters)

Глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт выдвинул предположение о том, что Украина, а не Россия стояла за взломом серверов национального комитета Демократической партии во время президентской кампании 2016 года. Об этом сообщают CNN и BuzzFeed со ссылкой на данные из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Речь идет о записках, сделанных во время допросов свидетелей.

BuzzFeed и CNN ранее обратились в суд, требуя доступа к материалам из расследования Мюллера. В октябре судья приказал Министерству юстиции ежемесячно выпускать новые пакеты документов для этих двух компаний. 

Согласно данным, полученным в апреле 2018 года во время беседы с бывшим заместителем главы штаба Трампа Риком Гейтсом, Пол Манафорт еще в 2016 году настаивал на том, что взлом осуществляли из Украины, а не из России. «Гейтс вспомнил, как Манафорт говорил, что взлом, вероятно, был осуществлен украинцами, а не русскими», — говорится в кратком изложении интервью, проведенного с Риком Гейтсом. 

Гейтс также отметил, что теорию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы поддержал Константин Килимник — политконсультант Манафорта, которого в США подозревают в работе на российскую разведку. «Килимник также высказал мнение, что взлом, возможно, был совершен российскими оперативниками в Украине», — сказал он. Сам Килимник отрицал какие-либо связи с Россией, а также ответственность за вмешательство Москвы в выборы 2016 года. Россия в свою очередь отрицает вмешательство в американские выборы.

В апреле 2019 года Трамп сообщил, что генпрокурор США Уильям Барр проверит информацию о возможном вмешательстве Украины в президентские выборы. В конце сентября личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что располагает доказательствами украинского вмешательства. В начале октября стало известно, что юрист несколько раз встречался с Манафортом для поиска доказательств причастности Украины к взломам.

В июльском телефонном разговоре президент Трамп попросил украинского лидера Владимира Зеленского расследовать информацию о том, что именно Киев стоял за взломом переписки кандидата в президенты 2016 года от демократов Хиллари Клинтон, а также то, что пропавшие с ее компьютера письма могут храниться на сервере на Украине.

Расследованием вмешательства России в президентские выборы в США с 2016 года занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. Доклад его спецгруппы опубликовали на сайте Минюста в апреле. Мюллер пришел к выводу, что предвыборный штаб Дональда Трампа не находился в сговоре с Москвой, однако Россия все же пыталась вмешаться в выборы.

В марте суд приговорил Манафорта к трем с половиной годам тюрьмы по обвинению в сговоре против США и незаконном лоббировании интересов украинской Партии регионов и бывшего президента Украины Виктора Януковича. Тогда же бывший глава штата Трампа получил четыре года лишения свободы за финансовые преступления во время работы политическим консультантом в Киеве с 2004 по 2016 год.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Дональд Трамп, вмешательство в выборы, США, Украина
Материалы по теме
Адвокат Трампа сообщил о контактах с Манафортом о роли Украины в выборах
Политика
WP сообщила о «неукротимой ненависти» Трампа к Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter