Мюллер выявил роль Манафорта в теме «украинского вмешательства» в выборы

По данным из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, экс-глава штаба Трампа еще в 2016 году настаивал на том, что взлом почты демократов был осуществлен из Украины, а не из России

Пол Манафорт (Фото: Yuri Gripas / Reuters)

Глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт выдвинул предположение о том, что Украина, а не Россия стояла за взломом серверов национального комитета Демократической партии во время президентской кампании 2016 года. Об этом сообщают CNN и BuzzFeed со ссылкой на данные из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Речь идет о записках, сделанных во время допросов свидетелей.

BuzzFeed и CNN ранее обратились в суд, требуя доступа к материалам из расследования Мюллера. В октябре судья приказал Министерству юстиции ежемесячно выпускать новые пакеты документов для этих двух компаний.

Согласно данным, полученным в апреле 2018 года во время беседы с бывшим заместителем главы штаба Трампа Риком Гейтсом, Пол Манафорт еще в 2016 году настаивал на том, что взлом осуществляли из Украины, а не из России. «Гейтс вспомнил, как Манафорт говорил, что взлом, вероятно, был осуществлен украинцами, а не русскими», — говорится в кратком изложении интервью, проведенного с Риком Гейтсом.

Гейтс также отметил, что теорию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы поддержал Константин Килимник — политконсультант Манафорта, которого в США подозревают в работе на российскую разведку. «Килимник также высказал мнение, что взлом, возможно, был совершен российскими оперативниками в Украине», — сказал он. Сам Килимник отрицал какие-либо связи с Россией, а также ответственность за вмешательство Москвы в выборы 2016 года. Россия в свою очередь отрицает вмешательство в американские выборы.

В апреле 2019 года Трамп сообщил, что генпрокурор США Уильям Барр проверит информацию о возможном вмешательстве Украины в президентские выборы. В конце сентября личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что располагает доказательствами украинского вмешательства. В начале октября стало известно, что юрист несколько раз встречался с Манафортом для поиска доказательств причастности Украины к взломам.