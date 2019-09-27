Адвокат Трампа заявил о доказательствах влияния Украины на выборы в США

Личный адвокат президента США заявил, что располагает доказательствами вмешательства Украины в выборы президента в 2016 году. Заявление прозвучало на фоне публикации стенограммы беседы Трампа с Зеленским

Рудольф Джулиани (Фото: Andrew Harnik / AP)

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани утверждает, что у него есть доказательства вмешательства Украины в выборы главы государства в 2016 году.

Так он отреагировал на публикацию стенограммы беседы президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и жалобу сотрудника разведки, поданную после беседы и ставшую поводом для начала процедуру импичмента.

Джулиани посоветовал не выдвигать обвинений, основываясь на «чистых слухах». «Я так не делал, когда появились утверждения о незаконном влиянии Украины на выборы 2016 года, я получил прямые свидетельства, видеозаписи и документы, которые это доказывают. Смотрите и ждите!» — написал он в Twitter.

На прошлой неделе стало известно, что сотрудник американской разведки подал своему начальству жалобу на Трампа после разговора президента с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Из документа, который был обнародован 26 сентября, следует, что разведчик был обеспокоен тем, что Трамп использует служебные полномочия, чтобы добиться вмешательства другой страны в американские выборы в 2020 году.