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Адвокат Трампа заявил о доказательствах влияния Украины на выборы в США
Личный адвокат президента США заявил, что располагает доказательствами вмешательства Украины в выборы президента в 2016 году. Заявление прозвучало на фоне публикации стенограммы беседы Трампа с Зеленским
Рудольф Джулиани (Фото: Andrew Harnik / AP)

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани утверждает, что у него есть доказательства вмешательства Украины в выборы главы государства в 2016 году.

Так он отреагировал на публикацию стенограммы беседы президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и жалобу сотрудника разведки, поданную после беседы и ставшую поводом для начала процедуру импичмента.

Джулиани посоветовал не выдвигать обвинений, основываясь на «чистых слухах». «Я так не делал, когда появились утверждения о незаконном влиянии Украины на выборы 2016 года, я получил прямые свидетельства, видеозаписи и документы, которые это доказывают. Смотрите и ждите!» — написал он в Twitter.

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На прошлой неделе стало известно, что сотрудник американской разведки подал своему начальству жалобу на Трампа после разговора президента с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Из документа, который был обнародован 26 сентября, следует, что разведчик был обеспокоен тем, что Трамп использует служебные полномочия, чтобы добиться вмешательства другой страны в американские выборы в 2020 году.

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В стенограмме разговора, которую Белый дом опубликовал уже после того, как в конгрессе запустили процедуру импичмента, Трамп упоминает расследование в отношении компании Burisma Holdings, в которой работал Хантер Байден, сын бывшего вице-президента и одного из возможных кандидатов на выборах 2020 года.

«Много разговоров о сыне Байдена, что Байден уволил прокурора, многие люди хотят узнать об этом, поэтому все, что вы можете сделать с генеральным прокурором, пришлось бы кстати. Байден хвастался, что это он остановил расследование, так что если вы сможете разобраться... Это даже звучит отвратительно», — сказал Трамп. Зеленский ответил, что новый генпрокурор, который будет на 100% его человеком, рассмотрит ситуацию в отношении Burisma.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Рудольф Джулиани, вмешательство в выборы
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