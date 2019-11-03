Эксперты Heritage Foundation оценили угрозу со стороны России для США

Эксперты Heritage Foundation оценили угрозу со стороны России для США

Россия представляет собой «внушительную угрозу» для США и американских интересов в Европе. Такое мнение выразили эксперты американского исследовательского института Heritage Foundation в ежегодном докладе Index of U.S. Military Strength.

Россия уделяет приоритетное внимание усилению армии и финансированию своих военных операций за рубежом, несмотря на проблемы с экономикой, утверждают авторы доклада.

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