В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией

В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией

С таким заявлением выступил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд. По его словам, из-за возрождающейся России НАТО работает над новой стратегией

Джозеф Данфорд (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, подводя итоги прошедшего в Словении саммита глав оборонных ведомств стран-членов НАТО, заявил, что превосходство альянса над Россией утрачено. Слова Данфорда приводит пресс-служба НАТО.

«Россия является конкурентом, и превосходство НАТО над возрождающейся Россией потеряно», — приводятся в сообщении его слова. Данфорд отметил, что руководители оборонных ведомств признают это и в мае утвердили новую стратегию НАТО. На встрече в Словении, по его словам, рассматривались два документа из новой стратегии: широкая концепция обороны и сдерживания НАТО, а также общая концепция операций НАТО.

Новая стратегия определяет планы Североатлантического альянса и положение сил, которые были предоставлены НАТО различными странами. Этот документ дает начальникам штабов коллективное понимание стоящих перед НАТО вызовов, уточнил Данфорд. Затем они могут вернуться в свои страны и работать с политическими лидерами, чтобы добиться конкретные оборонных инвестиций, которые будут служить их нации и дополнят потребности НАТО, добавил он.

Саммит глав оборонных ведомств стран-членов НАТО завершился в Словении 15 сентября.