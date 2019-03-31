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Business Insider назвал лучшее вооружение НАТО для противостояния России
В вероятном конфликте с Россией Североатлантический альянс сделает ставку на истребители F-35 и Eurofighter Typhoon, вертолеты AH-64, танки Leopard-2, а также американские авианосцы и подлодки, указывает издание
Истребитель F-35 (Фото: Rick Bowmer / AP)

Самым «мощным оружием НАТО» в вероятном противостоянии с Россией является «единство альянса», однако у многих стран-членов альянса есть образцы вооружения, которые можно эффективно применить в случае угрозы со стороны Москвы. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на представителя Центра новой американской безопасности Джима Таунсенда и представителя Центра стратегических и международных исследований Хизер Конли.

Лучшим вооружением НАТО для этих целей эксперты признали американский истребитель F-35, второе место занимает европейский истребитель Eurofighter Typhoon, которого аналитики сравнивают с российским Су-35. Тройку замыкают бомбардировщики Boeing B-52 Stratofortress, стоящие на вооружении ВВС США с 1955 года.

На четвертом месте находится противолодочный американский самолет Boeing P-8A Poseidon. В первую пятерку образцов вооружения альянса также вошли фрегаты стран-участниц НАТО, в частности Италии, Франции, Испании, Дании и Норвегии.

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Основным боевым вертолетом, который может быть использован в вероятном конфликте с Россией, назван американский AH-64 Apache. Главной сухопутной бронетехникой НАТО считается немецкий танк Leopard-2, получивший репутацию «неуничтожимого», как отмечает издание.

Также эксперты отмечают большие возможности американских авианосцев класса Nimitz, противоракетные комплексы Patriot и подводные лодки класса Virginia. Эти субмарины замыкают десятку лучших образцов вооружения НАТО, которые могут быть использованы против России.

Представитель Центра стратегических и международных исследований Хизер Конли в беседе с Business Insider подчеркнула, что Россия, вероятно, продолжить оказывать давление на НАТО с помощью кибератак. При этом альянсу необходимо задуматься об ответе России в сфере новейших военных систем, а также гиперзвукового оружия, считает она.

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В ноябре прошлого года Business Insider поставил армию России на второе место в списке сильнейших в мире, рейтинг возглавили вооруженные силы США. Тройку замкнула армия Китая, в десятку лидеров также вошли Франция, Великобритания, Индия, Япония, Турция, Германия и Южная Корея. При этом издание отмечало, что российская армия является самой сильной в Европе, ей уступают Франция и Британия. В десятке европейских стран с самыми сильными армиями также указывались Италия, Испания, Польша, Греция, Бельгия и Украина.
Автор: Григорий Дубов
Теги: вооружение, Альянс, истребители, танки
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