Business Insider назвал лучшее вооружение НАТО для противостояния России

В вероятном конфликте с Россией Североатлантический альянс сделает ставку на истребители F-35 и Eurofighter Typhoon, вертолеты AH-64, танки Leopard-2, а также американские авианосцы и подлодки, указывает издание

Истребитель F-35 (Фото: Rick Bowmer / AP)

Самым «мощным оружием НАТО» в вероятном противостоянии с Россией является «единство альянса», однако у многих стран-членов альянса есть образцы вооружения, которые можно эффективно применить в случае угрозы со стороны Москвы. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на представителя Центра новой американской безопасности Джима Таунсенда и представителя Центра стратегических и международных исследований Хизер Конли.

Лучшим вооружением НАТО для этих целей эксперты признали американский истребитель F-35, второе место занимает европейский истребитель Eurofighter Typhoon, которого аналитики сравнивают с российским Су-35. Тройку замыкают бомбардировщики Boeing B-52 Stratofortress, стоящие на вооружении ВВС США с 1955 года.

На четвертом месте находится противолодочный американский самолет Boeing P-8A Poseidon. В первую пятерку образцов вооружения альянса также вошли фрегаты стран-участниц НАТО, в частности Италии, Франции, Испании, Дании и Норвегии.

Основным боевым вертолетом, который может быть использован в вероятном конфликте с Россией, назван американский AH-64 Apache. Главной сухопутной бронетехникой НАТО считается немецкий танк Leopard-2, получивший репутацию «неуничтожимого», как отмечает издание.