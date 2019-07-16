Немецкие эксперты увидели угрозу «внезапного удара» России по НАТО

В случае вооруженного конфликта с НАТО Москва может попытаться организовать «внезапное нападение ограниченного масштаба» на европейские страны. Кроме того, российская военная стратегия подразумевает подготовку к ведению региональных войн с угрозой применения ядерного оружия. Такое мнение высказали в совместном докладе немецкие эксперты — бывший заместитель генерального секретаря НАТО Генрих Браус и директор Института политики безопасности в Кильском университете Йоахим Краузе, пишет Die Welt.

«В то время, пока мир занят решением глобальных климатических, миграционных и экономических проблем, которые требуют совместных действий многих стран, Россия готовится вести региональные войны в Европе с применением ядерного оружия», — цитирует доклад экспертов издание.

Возможными целями «внезапного нападения» России могут стать Украина и Прибалтика. Целью такого рода действий будут дестабилизация правительств и общества, подрыв обороноспособности, а также шантаж и запугивание стран НАТО, считают эксперты.

Немецкие военные также считают, что Россия целенаправленно ищет противостояния со странами Запада, а также стремится ослабить и уничтожить НАТО. Для того, чтобы нейтрализовать стратегические и политические последствия действий России, необходимо принимать контрмеры, указывают они.

Президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон о приостановке действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который запрещает России и Америке иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты радиусом действия от 500 до 5500 км. В феврале США в одностороннем порядке вышли из соглашения. Вашингтон считает, что нарушением ДРСМД послужила российская ракета 9М729: дальность ее полета, по мнению Вашингтона, входит в границы запрещенных договором 500–5500 км.