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В Киеве допустили проведение объединяющего церкви собора до конца года
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В Киеве допустили проведение объединяющего церкви собора до конца года
Политика, 18:50
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В Киеве допустили проведение объединяющего церкви собора до конца года
Процедуры, необходимые для создания единой украинской церкви, могут быть завершены в этом году, заявил представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата. Разногласия в ходе подготовки собора он назвал нормой
Фото: Zuma / ТАСС

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) рассчитывает на то, что объединительный собор православных церквей пройдет до конца года — на нем будет провозглашено создание независимой церкви, избранному главе которой Константинопольский (Вселенский) патриархат и дарует томос (грамоту о независимости). Об этом РБК рассказал пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий. «Мы надеемся, что в этом году все процедуры будут завершены и томос как грамота — физический документ — уже будет в Киеве», — заявил он.

Ранее глава Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) митрополит Макарий рассказал в интервью телеканалу ZIK, что о дате объединительного собора новой украинской поместной церкви говорить пока рано, так как ему не удается договориться с предстоятелем УПЦ КП Филаретом о будущем объединенной церкви: о ее названии и уставе.

«Если бы у церквей было бы полное единомыслие и совпадение во взглядах, то очевидно, что у нас не было бы две церковных юрисдикции», — прокомментировал его слова Евстратий. «Подготовка к собору и состоит в том, чтобы найти общее решение. То, что у нас разные точки зрения, совершенно нормально. В конце концов в диалоге церкви придут к общему решению», — продолжает он.

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Помимо УАПЦ и УПЦ КП​ на Украине действует православная церковь Московского патриархата. По числу церквей и приходов она является крупнейшей и выступает против автокефалии (независимости) украинской церкви.

По словам Евстратия, Киевский патриархат не ведет переговоры с Московским патриархатом о возможном участии его представителей в объединительном соборе, так как тот «выступает категорически против собора и автокефалии». «Но то, что будет диалог с теми, кто хочет участвовать в создании единой поместной церкви и кто сейчас относится к Московскому патриархату, это очевидный факт», — говорит он.

По его словам, Русская православная церковь (РПЦ) рано или поздно признает новую единую независимую украинскую церковь. «Мы только в начале процесса установления отношений. В итоге украинская церковь будет иметь евхаристическое общение с поместными церквями. РПЦ будет в числе самых последних, но рано или поздно и она признает автокефалию», — уверен архиепископ Евстратий.

Евстратий также призывает осторожно относиться к сообщениям о том, что клирики УПЦ Московского патриархата собираются переходить в новую церковь. «Вчера весь интернет засыпали сообщениями о заявлении митрополита [Переяслав-Хмельницкого и Вишневского УПЦ МП] Александра, которому в итоге пришлось опровергать свои слова», — говорит он.

В эфире украинского телеканала «Громадьске» митрополит Александр Драбинко сказал, что после отмены решения о подчинении Киевской митрополии Московскому патриархату Украина стала территорией, которая входит в Константинопольский патриархат. «С этого момента все мы на сегодняшний день являемся клириками Константинопольской церкви», — заметил он. Позднее в разговоре с РБК он заявил, что не принимал решения стать клириком Константинопольского патриархата. «Я не принимал пока решений и не делал заявлений. Это интерпретация моего теоретического комментария», — сказал он.

11 октября Константинопольский патриархат подтвердил свое намерение даровать украинской церкви автокефалию, а также установил каноническое общение с УАПЦ и УПЦ КП. Через четыре дня РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, расценив его последние действия как «беззаконные» и «неканонические».

Автор: Александр Атасунцев.
Теги: РПЦ , Московский патриархат , Киевский патриархат
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