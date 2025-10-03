В аэропорту Праги усилили меры безопасности из-за сообщения о дронах

Фото: Arthur Matsuo / Shutterstock

В пражском международном аэропорту имени Вацлава Гавела приняты всесторонние меры безопасности из-за анонимного сообщения об угрозе приближающихся дронов, сообщает полиция Чехии в Х.

«По словам звонившего, англоговорящего, это, вероятно, подразделения беспилотников высокого уровня. По тактическим соображениям мы не будем раскрывать время их предполагаемого прибытия, однако эта информация пока неподтвержденная», — сказано в публикации.

В авиагавани находится большое число полицейских, также полиция сотрудничает с чешскими вооруженными силами. Власти готовы немедленно принять меры, связанные с закрытием воздушного пространства и одновременным закрытием всех подъездных путей, отметили в полиции.

«Снайперы [Службы полиции по делам иностранцев] со своих постов следят за потенциальными объектами в воздухе», — подчеркивается в сообщении.

В мероприятиях также задействуют вертолет полицейской воздушной службы Чехии, который будет наблюдать за воздушным пространством, уточнили в полиции.

Материал дополняется.