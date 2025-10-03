 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

Орбан: венгры не хотят быть в ЕС вместе с Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине
Венгрия неизбежно вступит в войну с Россией, если ЕС примет в свой состав Украину, с которой придется делить «тяжелую судьбу», считает Орбан. По его мнению, каждый народ сам вправе решать, хочет ли он союза с другим
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters)

Венгрия как член Евросоюза вступит в войну с Россией, если Украина сможет стать членом объединения. Такое мнение высказал венгерский премьер Виктор Орбан в интервью радио Kossuth.

«Судьба [Украины] такова, что они живут по соседству с Россией и постоянно воюют с русскими. Мы не можем этого изменить. Однако если мы вступим в федеративное устройство с украинцами, то мы также будем воевать с русскими», — сказал Орбан.

Каждый народ имеет право решать, хочет ли он состоять в союзе с другим народом, считает премьер. По этой причине венгров не должно беспокоить мнение оставшихся 26 стран ЕС, важно должно быть лишь то, что думает их государство, пояснил он. Он указал на результаты опроса, показавшего, что население Венгрии в целом против вступления Украины в Евросоюз. В апреле в стране проводился референдум, где, как говорил Орбан, 95% жителей не поддержали членство Киева в объединении.

«Я глубоко с этим согласен, потому что, находясь в федеральном устройстве с кем-то, вы разделяете его судьбу. У Украины очень тяжелая судьба. Почему мы должны делить эту тяжелую судьбу?» — задался вопросом венгерский премьер.

По словам Орбана, «европейская военная стратегия» строится на ошибочном мнении, что у России однажды закончатся средства для продолжения конфликта с Украиной и это произойдет раньше, чем у ЕС. Однако это не имеет ни рационального, ни финансового обоснования, это иллюзия: у Европы нет денег на поддержку украинского конфликта, считает премьер-министр.

Орбан неоднократно подчеркивал, что Будапешт выступает против присоединения Украины к ЕС и НАТО. Политик полагает, что это может привести к «бесконечной войне» в Европе, «налогоплательщики ЕС десятилетиями будут финансировать миллионную армию» Украины, а экономика самой Венгрии будет уничтожена.

При этом в марте глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Будапешт допускает прогресс в переговорах о членстве Украины в ЕС, если та восстановит права венгерского меньшинства в Закарпатье.

Советник Орбана Балаш Орбан, в свою очередь, говорил, что полная интеграция Киева в Евросоюз в течение нескольких лет обойдется примерно в €2,5 трлн, что больше нынешнего бюджета объединения в 12 раз.

Украина получила статус кандидата в ЕС в июне 2022 года. В конце 2023 года ЕС удалось согласовать открытие переговоров с Украиной о вступлении, преодолев попытки Венгрии заблокировать этот процесс. В июне 2024 года переговоры были формально запущены.

Россия против вступления Украины в НАТО, но не возражает насчет ее присоединения к Евросоюзу. В Кремле поясняли, что речь идет об экономической интеграции, а не о военном альянсе, позиция Москвы по которому «совсем другая».

Читайте РБК в Telegram.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Виктор Орбан Венгрия Украина
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Материалы по теме
Politico раскрыло механизм принятия Украины в ЕС вопреки вето Венгрии
Политика
Украина ответила на призыв Венгрии обменять территории на мир с Россией
Политика
Орбан попросил Зеленского прекратить «преследовать» Венгрию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
В Оренбургской области дроны пытались атаковать промышленный объект Политика, 12:25
Мэр Орска сообщил о работе сил Минобороны в городе Политика, 12:20
Против журналистки Лариной открыли второе за неделю уголовное дело Общество, 12:18
В Казахстане у незаконных майнеров конфисковали $642 тыс. в криптовалюте Крипто, 12:18
Минпросвещения расширит эксперимент со сдачей двух ОГЭ Общество, 12:11
Юран отреагировал на баннер со своим именем на матче Лиги Европы Спорт, 12:00
Пожарная тревога объявлена в Арбитражном суде Москвы Общество, 11:59
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Отмена льгот по страховым взносам: к чему готовиться компаниям и ИППодписка на РБК, 11:58
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 11:58
Задержанный во Франции и шедший из России танкер Boracay покинул порт Политика, 11:57
В Калифорнии локализовали пожар, возникший после взрыва на крупном НПЗ Общество, 11:52
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией Политика, 11:52
В Великобритании обвинили Россию в попытках глушить космические спутники Политика, 11:48
Команда The Cultt — о состоянии ресейла и новом подходе к селекции Стиль, 11:47