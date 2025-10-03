Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

Венгрия неизбежно вступит в войну с Россией, если ЕС примет в свой состав Украину, с которой придется делить «тяжелую судьбу», считает Орбан. По его мнению, каждый народ сам вправе решать, хочет ли он союза с другим

Виктор Орбан (Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters)

Венгрия как член Евросоюза вступит в войну с Россией, если Украина сможет стать членом объединения. Такое мнение высказал венгерский премьер Виктор Орбан в интервью радио Kossuth.

«Судьба [Украины] такова, что они живут по соседству с Россией и постоянно воюют с русскими. Мы не можем этого изменить. Однако если мы вступим в федеративное устройство с украинцами, то мы также будем воевать с русскими», — сказал Орбан.

Каждый народ имеет право решать, хочет ли он состоять в союзе с другим народом, считает премьер. По этой причине венгров не должно беспокоить мнение оставшихся 26 стран ЕС, важно должно быть лишь то, что думает их государство, пояснил он. Он указал на результаты опроса, показавшего, что население Венгрии в целом против вступления Украины в Евросоюз. В апреле в стране проводился референдум, где, как говорил Орбан, 95% жителей не поддержали членство Киева в объединении.

«Я глубоко с этим согласен, потому что, находясь в федеральном устройстве с кем-то, вы разделяете его судьбу. У Украины очень тяжелая судьба. Почему мы должны делить эту тяжелую судьбу?» — задался вопросом венгерский премьер.

По словам Орбана, «европейская военная стратегия» строится на ошибочном мнении, что у России однажды закончатся средства для продолжения конфликта с Украиной и это произойдет раньше, чем у ЕС. Однако это не имеет ни рационального, ни финансового обоснования, это иллюзия: у Европы нет денег на поддержку украинского конфликта, считает премьер-министр.

Орбан неоднократно подчеркивал, что Будапешт выступает против присоединения Украины к ЕС и НАТО. Политик полагает, что это может привести к «бесконечной войне» в Европе, «налогоплательщики ЕС десятилетиями будут финансировать миллионную армию» Украины, а экономика самой Венгрии будет уничтожена.

При этом в марте глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Будапешт допускает прогресс в переговорах о членстве Украины в ЕС, если та восстановит права венгерского меньшинства в Закарпатье.

Советник Орбана Балаш Орбан, в свою очередь, говорил, что полная интеграция Киева в Евросоюз в течение нескольких лет обойдется примерно в €2,5 трлн, что больше нынешнего бюджета объединения в 12 раз.

Украина получила статус кандидата в ЕС в июне 2022 года. В конце 2023 года ЕС удалось согласовать открытие переговоров с Украиной о вступлении, преодолев попытки Венгрии заблокировать этот процесс. В июне 2024 года переговоры были формально запущены.

Россия против вступления Украины в НАТО, но не возражает насчет ее присоединения к Евросоюзу. В Кремле поясняли, что речь идет об экономической интеграции, а не о военном альянсе, позиция Москвы по которому «совсем другая».