Орбан заявил, что 95% венгров выступили против Украины в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что почти все граждане страны проголосовали против вступления Украины в Евросоюз, сообщает Origo.
«95% поданных голосов были «против», а 5% ответили «да», — сказал он.
Как подчеркнул Орбан, он «от имени более чем двух миллионов венгров» заявляет, что Венгрия не поддерживает вступления Украины в Евросоюз.
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