Telegraph узнала о приостановке обсуждений военной помощи Киеву в США

США приостановили обсуждение военной помощи Украине из-за шатдауна, наступившего 1 октября, пишет The Telegraph. Речь идет не только о поставках оружия, но и о будущих совместных проектах, уточнили источники

Фото: Reuters

Приостановка работы правительства в США (шатдаун), наступившая 1 октября, привела к тому, что власти приостановили обсуждение дальнейшей военной поддержки Украины. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Ситуация стала неопределенной, поскольку из-за приостановки работы правительства федеральные служащие были отправлены в неоплачиваемый отпуск, пишет издание.

«Все будущие проекты пострадали. Я не понимаю, как они будут продолжать», — сообщил The Telegraph источник в украинском правительстве.

Главная проблема шатдауна заключается в том, что стороны ведут активную дискуссию о будущих поставках оружия Украине, согласились другие источники.

«Все будущие проекты немного пострадают, потому что люди из Пентагона, Госдепартамента и Белого дома не встречаются, и мы теряем время из-за этой остановки», — говорит собеседник The Telegraph.

Украинские делегации, которые должны были поехать в США в ближайшие недели, сейчас пересматривают свои планы, добавил один из источников.

Соединенные Штаты и НАТО летом запустили новый механизм предоставления Украине оружия, который предусматривает финансирование через взносы европейских союзников и Канады. Предполагается, что Украина регулярно будет получать пакеты помощи стоимостью около $500 млн каждый в рамках программы Priority Ukraine Requirements List (PURL). Reuters писал, что поставки по этой линии уже начались.

В сентябре США согласовали новую военную помощь Украине двумя партиями стоимостью до $500 млн за счет государств НАТО. Пакет был одобрен впервые после возвращения к власти президента Дональда Трампа, который прежде не предоставлял Киеву подобной военной поддержки: поставки шли в основном из пакетов, согласованных предыдущей администрацией США

Кроме того, сейчас Украина и США обсуждают две крупные сделки — по закупке Киевом оружия и по покупке США у Украины дронов. На этой неделе в Вашингтон приехала группа украинских специалистов для разработки соглашения, которое предусматривает передачу США технологий БПЛА, испытанных в боевых условиях, писала The Wall Street Journal (WSJ). Киев, в свою очередь, стремится приобрести противоракетную систему Patriot, пусковые установки HIMARS для запуска ракет GMLRS, ракетные комплексы ATACMS, а также многоцелевые американские истребители.

Представители администрации Трампа рассматривают призыв Украины передать ей оружие большой дальности, а также готовятся предоставить Киеву разведданные для нанесения ударов по российской энергетической инфраструктуре, сообщила WSJ. По данным Reuters, США вряд ли поставят Украине ракеты Tomahawk, но могут рассмотреть возможность разрешить европейским союзникам закупить другое дальнобойное оружие и передать его Украине.

Россия осуждает любую помощь Украине. Российский президент Владимир Путин заявлял, что западные государства оказывают Киеву военно-техническую и разведывательную поддержку «по сути, как прямые участники конфликта».