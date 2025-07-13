CBS узнал о возможности передачи Киеву помощи Трампом из активов России
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления нового финансирования для Украины впервые с момента вступления в должность в январе, сообщили источники CBS News.
По словам собеседников, новое финансирование может быть направлено на то, чтобы послать сигнал России. Источник средств пока не ясен, отмечает телеканал. Однако американские чиновники пояснили, что у главы Белого дома остались $3,85 млрд, выделенных предыдущей администрацией Джо Байдена на военную помощь.
Бывшие чиновники также сообщили, что президент может конфисковать около $5 млрд российских замороженных активов, которые находятся в США, и направить эти средства на Украину, хотя ни сам Трамп, ни бывший президент Байден этим правом не воспользовались.
На этой неделе агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что американский лидер впервые воспользуется резидентским правом передачи (Presidential Drawdown Authority — PDA), которое позволяет быстро, без одобрения конгресса, передавать оружие из американских арсеналов. Речь идет о пакете помощи объемом около $300 млн.
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