МИД оценил перспективу нового расширения БРИКС и единой валюты

Расширение БРИКС не должно становиться самоцелью, вопрос о единой валюте является преждевременным, поскольку страны имеют существенные различия в подходе к регулированию, заявил замглавы МИДа

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Перед БРИКС стоит цель обеспечить «органичную интеграцию» новых стран-членов, организация остается открытой для новых участников, но расширение должно становиться не самоцелью, а повышать потенциал и авторитет объединения, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает корреспондент РБК. В октябре саммит БРИКС пройдет 22–24 октября в Казани.

«Мы с уважением относимся к стремлению Турции, как и всех других государств, заинтересованных в выстраивании системного взаимодействия с БРИКС, к тому, чтобы сблизиться с этим объединением», — отметил замглавы ведомства.

Статус стран — партнеров БРИКС возник как реакция на запрос развивающихся государств, сказал Рябков. О появлении такого формата сотрудничества с другими государствами в июне говорил глава МИДа Сергей Лавров.

Рябков назвал преждевременным говорить о введении единой валюты в БРИКС. «Причина в том, что наши страны имеют существенные различия в подходах к регулированию платежного баланса, национальных финансовых рынков, таргетированию инфляции», — отметил замглавы МИДа.

Говоря о проблемных моментах сотрудничества в рамках БРИКС, Рябков упомянул, что национальные интересы стран совпадают не во всем и согласование подходов «трудоемко» и занимает много времени. По его словам, принцип консенсуса должен быть незыблемым, хотя некоторые эксперты видят в этом тормоз.

«Но сама природа БРИКС как объединения государств, а не международной организации в строгом юридическом смысле этого слова, в общем, говорит за себя. Отсутствие уставных документов, регламентирующих обязательства сторон, то обстоятельство, что решения являются отражением политической воли государств, определенная волатильность взаимодействия, которая испытывает на себе динамику текущих международных процессов и смены приоритетов правительств, тоже, безусловно, присутствует», — сказал замминистра иностранных дел России.

В БРИКС в настоящее время входят десять стран: Бразилия, Египет, Индия, Иран, Китай, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Эфиопия и ЮАР. Последнее расширение организации произошло 1 января 2024 года. В БРИКС в 2024 году планировала вступить Аргентина, однако в конце 2023 года президент страны Хавьер Милей сообщил, что в настоящее время Буэнос-Айрес считает нецелесообразным участие в ней.

О желании присоединиться в БРИКС заявляли в том числе Турция, Таиланд, Малайзия, Азербайджан. Лавров говорил, что организация решила взять паузу по вопросу новых участников, чтобы «переварить» вновь прибывших.

БРИКС сложилась как группа стран, которые заинтересованы в справедливости на международной арене, и не претендует на роль полюса в полицентричном мире, заявлял глава МИДа Сергей Лавров. Президент Владимир Путин говорил, что вклад стран БРИКС в мировую экономику превысил долю «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония).