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Политика ,  
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Лавров рассказал о претензиях БРИКС к экономической политике Запада

Часть стран БРИКС раскритиковали Запад за его «политику торгового протекционизма», никто из них не поддерживает идею о победе над Россией на поле боя, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

БРИКС сложился как группа стран, которые заинтересованы в справедливости на международной арене, и не претендует на роль полюса в полицентричном мире. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после Совета министров иностранных дел (СМИД) БРИКС, который прошел в Нижнем Новгороде 10–11 июня. По его словам, ряд стран раскритиковали экономическую политику Запада.

«Большинство делегаций подчеркнули деструктивный характер эгоистической политики торгового протекционизма, которую проводят Соединенные Штаты и их союзники. Отмечался крайне незначительный объем финансирования, который доноры выделяют на цели развития. Цифры, которые имеются в виду, резко контрастируют с выделением сотен миллиардов долларов и евро киевскому режиму для продолжения войны против Российской Федерации, которую Запад готовил долгие годы, и вот сейчас пытается, как он заявляет, победить нас на поле боя», — сказал Лавров. По его словам, «такие настроения не поддерживаются никем из участников БРИКС и стран, которые с этим объединением сотрудничают».

В первый день в заседании СМИД участвовали члены БРИКС, во второй день он прошел в расширенном составе — к встрече, по словам Лаврова, присоединилось еще 12 стран. По итогу они приняли 12-страничное совместное заявление, которое состоит из 54 пунктов. Украина в нем упоминается один раз — в пункте 32. Там сказано, что «министры вновь обозначили свои национальные позиции в отношении ситуации на Украине и вокруг нее», которые они озвучили на таких площадках, как Совет Безопасности и Генеральная ассамблея ООН. «Они с признательностью отметили соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, направленные на мирное разрешение конфликта через диалог и дипломатию», — сказано в заявлении.

По словам Лаврова, в выступлениях на СМИД некоторые министры тему Украины затрагивали, но только с посылом о том, что необходимо «отойти от любых односторонних инициатив» и «продвигать урегулирование не путем созыва междусобойчиков». В пример он привел «Саммит мира», который пройдет в Швейцарии 15–16 июня. В российском МИДе заявили, что не отправят на мероприятие представителей, даже если Россия получит приглашение. Китай и Бразилия отказались от участия.

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Ван И

По оценке российского министра, в саммите в качестве основы для дискуссии «безальтернативно заявлена совершенно пустая, никчемная, тупиковая «формула мира» [президента Украины Владимира] Зеленского». Россия же ценит мирные инициативы, которые выдвинули другие страны и организации — Китай, Бразилия, ЮАР, Лига арабских государств. «Мы видим в этих инициативах искреннее проявление доброй воли, желание помочь найти справедливые пути к урегулированию», — сказал Лавров, отметив, что в этих предложениях «справедливо уделяется внимание» тому, чтобы «посмотреть на первопричины кризиса» и «заняться прежде всего устранением этих причин».

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БРИКС Сергей Лавров Украина
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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